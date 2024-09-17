مصرع أمين شرطة وإصابة آخر في حادث تصادم بأسيوط

لقى أمين شرطة تابع لقوة قسم ثان أسيوط مصرعه بينما أصيب آخر فى حادث تصادم وقع منذ قليل بين سيارة ودراجة بخارية كان يستقلها أمناء الشرطة على طريق منقباد بنطاق مركز أسيوط وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة ونقل المصاب لتلقي العلاج بمستشفى أسيوط الجامعي وجاري رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

تلقى بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط اخطار من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية كان يستقلها 2 من أمناء الشرطة من قوة مباحث قسم ثان أسيوط ومصرع أحدهم وإصابة آخر.

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف وقوة من مركز الشرطة إلى مكان البلاغ وتبين بالفحص والمعاينة الأولية صحة البلاغ وتصادم سيارة بدراجة بخارية كانت تحمل أمناء شرطة أثناء ذهابهم إلى مركز تدريب إطلاق النار المقرر لهم.

وفاة أمين شرطة وإصابة آخر في حادث تصادم بأسيوط

أسفر الحادث عن وفاة أمين شرطة يدعى عرفات.ع وإصابة أمين شرطة آخر فى حالة حرجة يدعى إبراهيم. م.ا وكلاهما من قوة شرطة مباحث قسم ثان أسيوط.

التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة

وتم نقل الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة إلى مشرحة المستشفى الجامعي لحين استخراج تقرير الطبيب الشرعي والتصريح بالدفن كما تم نقل المصاب إلى العناية المركزة بمستشفى أسيوط الجامعي.

جاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتولت النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ