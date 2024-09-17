الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع أمين شرطة وإصابة آخر في حادث تصادم بأسيوط

محافظة أسيوط، فيتو
محافظة أسيوط، فيتو

لقى أمين شرطة تابع لقوة قسم ثان أسيوط مصرعه بينما أصيب آخر فى حادث تصادم وقع منذ قليل بين سيارة ودراجة بخارية كان يستقلها أمناء الشرطة على طريق منقباد بنطاق مركز أسيوط وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة ونقل المصاب لتلقي العلاج بمستشفى أسيوط الجامعي وجاري رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور. 

 

تلقى بلاغ بالواقعة 

 

تلقى اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط اخطار من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية كان يستقلها 2 من أمناء الشرطة من قوة مباحث قسم ثان أسيوط ومصرع أحدهم وإصابة آخر. 

 

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف وقوة من مركز الشرطة إلى مكان البلاغ وتبين بالفحص والمعاينة الأولية صحة البلاغ وتصادم سيارة بدراجة بخارية كانت تحمل أمناء شرطة أثناء ذهابهم إلى مركز تدريب إطلاق النار المقرر لهم. 

 

وفاة أمين شرطة وإصابة آخر في حادث تصادم بأسيوط 

 

أسفر الحادث عن وفاة أمين شرطة يدعى عرفات.ع وإصابة أمين شرطة آخر فى حالة حرجة يدعى إبراهيم. م.ا وكلاهما من قوة شرطة مباحث قسم ثان أسيوط. 

 

التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة 

 

وتم نقل الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة إلى مشرحة المستشفى الجامعي لحين استخراج تقرير الطبيب الشرعي والتصريح بالدفن كما تم نقل المصاب إلى العناية المركزة بمستشفى أسيوط الجامعي. 

مصرع وإصابة 12 شخصا في حادث تصادم بطريق أسيوط الغربي

إصابة 15 شخصًا في حادث تصادم على طريق"سوهاج - أسيوط" الزراعي

 

جاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتولت النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسيوط النيابة العامة تصادم سيارة حادث تصادم دراجة بخارية طريق منقباد مستشفى أسيوط الجامعي مستشفي اسيوط

مواد متعلقة

محافظة أسيوط تقيم احتفالية المولد النبوي الشريف بقصر الثقافة (فيديو)

محافظ أسيوط يشدد على رفع نسب الإنجاز في ملفات التصالح بالمراكز التكنولوجية

ضبط سيارة محملة بـ8 آلاف لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بأسيوط

محافظ أسيوط يسلم حقائب وأدوات مدرسية لـ500 طالب من الأيتام والأولى بالرعاية

محافظ أسيوط يشدد على فصل منطقة الإنشاءات بمدرسة عزبة سرور عن الفناء لسلامة التلاميذ

محافظ أسيوط يوجه بتركيب طلمبات البوسترات بمحطة مياه النواورة

فرق الإنقاذ بأسيوط تكثف جهودها للبحث عن جثة فتاة غرقت بترعة الإبراهيمية

تنظيم ندوات توعوية للمزارعين في أسيوط عن خطورة الحرق المكشوف

الأكثر قراءة

بعد طحنها في الخلاط، تفاصيل جديدة بشأن مقتل ملكة جمال سويسرا

السيطرة على عاصمة الحبشة، الأمهرا تربك آبي أحمد وتقترب من أديس أبابا (فيديو)

خريف 2024، منخفض جوي شديد البرودة وعواصف رعدية

اتحاد الكرة يوضح سبب إقامة مباراة الزمالك والشرطة الكيني بدون جمهور

الأرصاد تحذر من سيول تضرب هذه المناطق خلال الخريف وتكشف الأسباب

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع لـ 90 جنيهًا في سوق العبور

بعد استغناء بيراميدز عنه، أحمد فتحي يربط قرار اعتزاله الكرة بهذا الأمر

وزير الصحة: نخطط لزيادة عمر المواطن لـ 79 سنة بحلول 2030

ads

منوعات

المزيد

أسعار الأدوات المدرسية،٩٠ جنيها لعلبة الأقلام الجاف و25 للألوان المائية "فيديو وصور"

بريطانيا تدرس فرض حظرا على التدخين فى شرفات المطاعم والحانات

حيد الجزيل، قرية يمنية من القصص الخيالية فى تاريخ الشرق الأوسط

بعد طحنها في الخلاط، تفاصيل جديدة بشأن مقتل ملكة جمال سويسرا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 عالميا

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع لـ 90 جنيهًا في سوق العبور

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 في الأسواق

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أبرزها سد النهضة ومذكرات التفاهم.. رسائل مهمة خلال اجتماع وزير الخارجية مع نظيره المجري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقتها بالاستقرار والراحة النفسية

خالد الجندي عن أستاذ بالأزهر حلل السرقة: "ده زعيم عصابة" (فيديو)

مقدمات تحريم الخمر، تفسير الشعراوي للآية 67 من سورة النحل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية