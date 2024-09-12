إصابة 15 شخصًا في حادث تصادم على طريق"سوهاج - أسيوط" الزراعي
أصيب 15 شخصًا فى حادث تصادم على طريق “ سوهاج - أسيوط ” الزراعى، اليوم الخميس، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن أسيوط بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين على طريق “ سوهاج - أسيوط ” الزراعى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ.
وبالإنتقال والفحص تبين حادث تصادم بين سيارتين أحداهما ميكروباص وآخرى ملاكى نتيجة انحراف عجلة القيادة اصطدمت بالآخرى ونتيجة عنه 15 مصابًا جراء الحادث بدائرة مركز شرطة البدارى.
وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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