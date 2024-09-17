محافظة أسيوط تقيم احتفالية المولد النبوي الشريف بقصر الثقافة (فيديو)

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، الاحتفال الذي أقامته مديرية الثقافة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1446 هـ/2024م بقاعة قصر ثقافة أسيوط.



جاء ذلك بحضور ضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، والدكتور محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب، وأحمد ثابت رئيس حي شرق، واللواء محمد عزت رئيس مركز أسيوط، والدكتور مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط، والدكتورة صفاء كامل مدير قصر ثقافة أسيوط، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والأحياء ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف

حيث بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري ثم الاستماع إلى آيات من القرآن الكريم للشيخ شحاتة الزاوي تلاها مديح النبوي الشريف ثم كلمات الترحيب للحضور ثم فقرة الإعلامية أماني الليثي، والتي تحدثت عن "سيرة رسول الله العطرة" وبعض المشاهد التاريخية عن مولده صلى الله عليه وسلم، وتم استكمال فقرات الحفل مع باقة متنوعة من الأغاني الدينية لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني كـ ("محمد يا رسول الله"، "عليك سلام الله يا رسول الله") وغيرها.

وقدم محافظ أسيوط التهنئة لجموع الشعب الأسيوطي بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لافتًا إلى أهمية الاقتداء بسنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم والتحلي بمكارم الأخلاق والفضائل داعيًا المولى عز وجل أن يعم الخير والسلام والأمان وأن يقدرنا كجهاز تنفيذي للمحافظة على تقديم وتطوير الخدمات للمواطنين بالمراكز والأحياء لتكون بشكل لائق واستكمال أعمال البناء والتنمية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية معربًا عن سعادته بهذه الاحتفالية الكبرى لميلاد أعظم من عرفته البشرية رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم.



وفي نهاية الاحتفال كرم المحافظ عازف الكمان حسن صالح كرائد من رواد عزف الكمان بصعيد مصر.