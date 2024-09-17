وكيل صحة الشرقية يتفقد وحدة طب الأسرة في شرشيمة بههيا

قام الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بزيارة لوحدة طب الأسرة بشرشيمة التابعة للإدارة الصحية بههيا، لتفقد فاعليات اليوم الثالث من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «مشوار الألف الذهبيةيبدأ بخطوة»،

وذلك في حضور الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، والتي إنطلقت فاعليتها يوم السبت الماضي وتستمر لمدة أسبوعين متتاليين، علي مرحلتين، خلال الفترة من ١٤ سبتمبر وحتي ٢٦ سبتمبر لعام ٢٠٢٤، والتي قدمت خدماتها لعدد ٢٠٧٥٣ سيدة، ومدت ١٥١٣٢ سيدة بوسائل تنظيم الأسرة خلال يومين.

تقديم الخدمات الطبية للسيدات المستهدفات

استهل وكيل الوزارة زيارته بمتابعة إنتظام سير العمل، وتقديم الخدمات الطبية للسيدات المستهدفات والمنتفعات بالحملة، من توقيع الكشف الطبي عليهن، وحصولهن على الوسائل، وتم التأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي أثناء العمل،

ووجه بزيادة الندوات التوعوية الصحية والتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم، مقدمًا الشكر لجميع القائمين والمشاركين في هذا العمل، نظرًا للجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.

وكيل وزارة الصحة يتفقد شرشيمة -فيتو

التطعيمات الروتينية للاطفال بالوحدة

كما تفقد وكيل الوزارة خدمات التطعيمات الروتينية للأطفال بالوحدة، وتم التأكد من كفاءة عمل سلسلة التبريد وحفظ الطعوم وفقًا لدرجات الحرارة المناسبة لها، بالإضافة لمتابعة فحص المواطنين ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة.

والتأكد من سلامة الإجراءات بالمركز العلاجي للإرشاد الوراثي، لمتابعة آلية استقبال حالات الأطفال المصابين بأمراض التمثيل الغذائي وغيرها، وصرف الألبان اللازمة لهم، هذا بالإضافة إلى تقديم الخدمة للأطفال المبتسرين والمحالين ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.

متابعة خدمات طب الاسنان

كما تابع وكيل الوزارة خدمات طب الأسنان، وتم التأكد من كفاءة عمل الأجهزة وكراسي الأسنان، متفقدًا غرف ملفات طب الأسرة بالوحدة والتي تخدم ٢٤٥٣٥ نسمة، بها ٥٥٠٠ أسرة، موجهًا بسرعة استكمال كافة الملفات.

كما قام بمناظرة سجلات التردد على خدمات المعامل، وتم التأكد من توافر أدوية الرعاية الأولية بالصيدليات، ومن توافر كافة المستلزمات لاستمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة، مؤكدًا على الفرق الطبية بأهمية حسن استقبال المواطنين والمعاملة الجيدة لهم، ومقدمًا لهم الشكر على جهودهم المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

تنظيم الاسرة وخدمات الصحة الانجابية

وأوضح الدكتور هاني جميعة بأن حملة «مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة» تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال.

وكيل وزارة الصحة يتفقد شرشيمة -فيتو

وأشار إلى أنه وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية "CDC"، يعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشر إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الإقتصاد والبيئة،

اهمية المعاملة الجيدة للمترددين على الحملة

ذلك بالإضافة لتأثيره على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي، مؤكدًا على الفرق الطبية المشاركة في الحملة التنشيطية بالمحافظة، بأهمية المعاملة الجيدة وحسن الإستقبال لجميع السيدات المترددات على الحملة، وأثناء تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة.

وكيل وزارة الصحة يتفقد شرشيمة -فيتو

وبدورها أوضحت الدكتورة عايدة عطية أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجانًا لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تقدم الخدمة من خلال ٢٤٨ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي.

بالاضافة الى ١٣ عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة ١٠٠ طبيب مدرب، و٣٥٢ ممرضة، و٤٢٤ رائدة ريفية ومثقفة سكانية.

وكيل وزارة الصحة يتفقد شرشيمة -فيتو

التاكديد على الدور الاعلامى

واضافت عطية انه تم التدريب الجيد لهم علي أعمال الحملة، مع التأكيد علي الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية وغيرها.

وذلك ايضا عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظةصرح بذلك محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمة عن صحة الشرقية

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