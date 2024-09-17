الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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وكيل صحة الشرقية يشارك في الملتقي العلمى لأطباء الحميات

جميعة يشارك الملتقي
جميعة يشارك الملتقي العلمى للحميات ومناظيرالجهازالهضمي

شارك  الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية في فعاليات اللقاء العلمي الأول لأطباء أقسام الحميات ومناظير الجهاز الهضمي بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، 

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الملتقى بقاعة الاجتماعات بنقابة المهن الطبية 

وذلك اليوم الثلاثاء بقاعة الاجتماعات بنقابة المهن الطبية بالزقازيق، في حضور الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، ونخبة من أساتذة الجامعات وأطباء المناظير ومديري مستشفيات الحميات ورؤساء أقسام وأطباء الحميات بمختلف مستشفيات المحافظة.

الملتقى العلمى الاول-فيتو

التعاون المثمر بين الصحة وأطباء مستشفيات الجامعة 

وأكد هانى مصطفى جميعة  وكيل وزارة  الصحة بالشرقية خلال كلمته عن سعادته بتواجده في هذا المحفل العلمي، وسط كوكبة من أطباء الحميات والكبد والجهاز الهضمي، كما أثنى علي الدور الوثيق والتعاون المثمر بين أطباء جامعة الزقازيق، وأطباء الصحة بالشرقية في هذا المجال، 

الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة 

ومؤكدًا على أهمية هذه اللقاءات والمؤتمرات العلمية في رفع كفاءة أداء الكوادر الطبية، والإرتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمستشفيات محافظة الشرقية، وهو ما يتم تحقيقه بالفعل يومًا بعد يوم، ويجني ثماره كل من مقدمي ومتلقي الخدمة الطبية، مشيرًا إلى أن الدول المتقدمة تبني بالعلم والمعرفة والعمل والعطاء.

الاستثمار فى العنصر البشرى 

وأشار وكيل وزارة الصحة  إلى جهود الدولة المبذولة للاستثمار في العنصر البشري، لافتًا إلى أنه جاري الاستعداد لانطلاق المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لحياة الإنسان» والتي تهدف إلى الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية

التنسيق والتكامل بين كل الجهات 

وذلك  من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية، لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يشعر المواطن بالمردود ايجابي خلال فترة وجيزة.

الملتقى العلمى الاول-فيتو

أهمية المعاملة الحسنة لمتلقى الخدمة 

كما أكد «جميعة» على الأطباء بأهمية المعاملة الجيدة لمتلقي الخدمة، مشيدًا بالتطور الملحوظ في أقسام الحميات ومناظير الكبد والجهاز الهضمي بالمستشفيات الحكومية بالمحافظة، وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى،

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دور الصيدلة الإكلينيكية واليقظة الدوائية بالمستشفيات 

 كما أكد على أهمية دور الصيدلة الإكلينيكية واليقظة الدوائية بالمستشفيات في التخفيف من معاناة المرضى وزيادة معدلات الشفاء بمختلف الأقسام الطبية خاصة الحرجة منها.صرح بذلك محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية 

 

 

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