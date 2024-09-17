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رياضة

قبل انطلاق دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد، أرقام قياسية لـ محمد صلاح مع 4 أندية

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

يستعد النجم الدولي المصري محمد صلاح لخوض موسم جديد من مسابقة دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد، حينما يحل ليفربول ضيفا ثقيلا على ميلان الإيطالي، في ملعب سان سيرو، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

يملك محمد صلاح أرقام تهديفية قوية في دوري أبطال أوروبا، رغم أنه غاب عن البطولة الموسم الماضي لعدم تأهل ليفربول إلى المسابقة، بحلوله خامسا في لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عن موسم 2022-2023.

ومع مدربه الهولندي الجديد أرني سلوت، يدخل ليفربول النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا بهدف المنافسة وجلب اللقب السابع تاريخيا إلى أروقة الربدز، بعد أن أسهم صلاح ورفاقه في حصد الكأس بنسخة عام 2019.

مسيرة وأرقام محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

خاص محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا مبارياته مع 4 أندية مختلفة، هي بازل السويسري وروما الإيطالي وتشيلسي وليفربول الإنجليزيين، ولعب إجمالا 9 مواسم في المسابقة، كان لفريقه ليفربول النصيب الأكبر منها بواقع 6 مواسم.

 سجل محمد صلاح 44 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة عبر كل مسيرته في دوري أبطال أوروبا من 79 مباراة، وهو الهداف التاريخي لنادي ليفربول في المسابقة، بعد أن أطاح برقم أسطورة الريدز، الإنجليزي ستيفن جيرارد.

 وخاض صلاح مع بازل السويسري 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا وسجل هدفين، ومع تشيلسي لعب مباراتين ولم يسجل، ومع روما لعب 7 مباريات وسجل هدفا وحيدا، ومع ليفربول لعب 64 مباراة وسجل 38 هدفا.

 

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