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رياضة

تفاصيل وفاة مشجع لليفربول قبل مباراة ميلان بدوري أبطال أوروبا

جماهير ليفربول
جماهير ليفربول

تعرض أحد مشجعي ليفربول لوفاة مأساوية، قبل ساعات من حضور مباراة فريقه أمام ميلان، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفاة مشجع ليفربول

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، توفي المشجع بشكل مأساوي، بعد أن صدمته سيارة في مدينة ميلانو قبل مباراة الريدز ضد ميلان.

وأشارت إلى أن المشجع يبلغ 52 عاما، وصدمته سيارة أثناء محاولته عبور الطريق السريع بالقرب من مطار بيرجامو، للوصول إلى الفندق الذي كان يقيم به. 

وكشفت الصحيفة أن المشجع كان لديه تذكرة لمباراة ليفربول وميلان بدوري أبطال أوروبا في جيبه عند الوفاة.

وذكرت أن الشرطة تحقق أيضا إذا كان المشجع في "حالة نفسية أو جسدية متغيرة" قد أثرت على تصرفاته أثناء الحادث.

موعد مباراة إي سي ميلان وليفربول


ويستضيف فريق إي سي ميلان نظيره ليفربول أولى مبارياته في مسابقة دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو اليوم الثلاثاء المقبل 17 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وميلان في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم.

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