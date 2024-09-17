مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة وأبرزها ميلان مع ليفربول

مواعيد مباريات اليوم، تشهد مباريات اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر مجموعة هامة من المباريات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم في دوري أبطال أوروبا وآسيا.



في دوري أبطال أوروبا يلتقي ميلان وليفربول وأيضا يوفنتوس مع إيندهوفون، بينما يواجه يونج بويز فريق أستون فيلا.

كما يشهد اليوم مواجهة بايرن ميونخ ضد دينامو زغرب.

وفي دوري أبطال آسيا هناك مواجهات قوية أيضًا، حيث يلعب غوانجو ضد يوكوهاما، ويواجه شاندونج تايشان فريق مارينيرز. كما يلتقي بوريرام مع فيسيل كوبا، وشانغهاي شينهو مع بوهانج. وأخيرًا، يلتقي باختاكور مع الوصل، وتختتم المباريات بلقاء الريان مع الهلال.

وفي بطولة كاراباو الإنجليزية تقام عدة مباريات أبرزها مانشستر يونايتد ضد بارنسلي.



مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة



يوفنتوس ضد إيندهوفون الساعة: 7.45 مساءً القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

يونج بويز ضد أستون فيلا الساعة: 7.45 مساءً القناة الناقلة: بي إن سبورت 2

بايرن ميونخ ضد دينامو زغرب الساعة: 10 مساءً القناة الناقلة: بي إن سبورت 3

ميلان ضد ليفربول الساعة: 10 مساءً القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

سبورتنج لشبونة ضد ليل الساعة: 10 مساءً القناة الناقلة: بي إن سبورت 4

ريال مدريد ضد شتوتجارت الساعة: 10 مساءً القناة الناقلة: بي إن سبورت 2



مواعيد الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



مايوركا ضد رويال سوسيداد الساعة: 8 مساءً القناة الناقلة: بي إن سبورت 5



مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة



غوانجو ضد يوكوهاما الساعة: 1 مساءً القناة الناقلة: بي إن سبورت AFC



شاندونج تايشان ضد مارينيرز الساعة: 1 مساءً القناة الناقلة: لم تعلن

بوريرام ضد فيسيل كوبا الساعة: 3 مساءً القناة الناقلة: لم تعلن

شانغهاي شينهو ضد بوهانج الساعة: 3 مساءً القناة الناقلة: لم تعلن

باختاكور ضد الوصل الساعة: 5 مساءً القناة الناقلة: بي إن سبورت AFC 1

الريان ضد الهلال الساعة: 7 مساءً القناة الناقلة: بي إن سبورت AFC



مواعيد مباريات بطولة كاراباو والقنوات الناقلة



برينتفورد ضد ليتون أورينت الساعة: 8.45 مساءً القناة الناقلة: لم تعلن

بريستون نورث ضد فولهام الساعة: 8.45 مساءً القناة الناقلة: لم تعلن

ايفرتون ضد ساوثامبتون الساعة: 8.45 مساءً القناة الناقلة: لم تعلن

زينجرز ضد كريستال بالاس الساعة: 8.45 مساءً القناة الناقلة: لم تعلن

مانشستر يونايتد ضد بارنسلي الساعة: 9 مساءً القناة الناقلة: بي إن سبورت 6