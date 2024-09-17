محافظ الجيزة يفتتح معرض "أهلا مدارس" في فيصل، أسعار تنافسية للمستلزمات والأدوات المدرسية، وتخفيضات تصل إلى 30% على المواد الغذائية (صور)

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة معرض "أهلا مدارس" بأرض دار الكتب بالطالبية فيصل بحي بولاق الدكرور والمقام على مساحة ٢٠٠٠م٢ لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية والسلع الغذائية الاستراتيجية واللحوم بتخفيضات تصل إلى ٣٠ % وذلك بمشاركة ٥١ عارضًا بالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة.

وقال المهندس عادل النجار أن المعرض يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية والسلع الغذائية الاستراتيجية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة لرفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية والتخفيف عنهم لاستقبال العام الدراسي الجديد وتوفير جميع احتياجات الطلاب بأسعار مناسبة.



وأوضح محافظ الجيزة أن المعرض يضم العديد من الشركات المنتجة لمستلزمات المدارس بالجيزة والمناطق الصناعية لتعميق التصنيع المحلي وتقديم كل الدعم للصناعة المحلية في مختلف المجالات التي تهم المواطنين.

جولة لمحافظ الجيزة بالمعرض

وعقب الافتتاح تفقد محافظ الجيزة أروقة المعرض مؤكدًا علي الشركات العارضة بالالتزام بنسبة التخفيضات على المنتجات المعلن عنها طوال فترة المعرض مع تخفيض أسعار الكشاكيل والشنط المدرسية، لافتا إلى أن هناك بعض المستلزمات تصل نسب التخفيض إلى 50%.



كما أشاد المحافظ بمستوى المنتجات المعروضة موجها الشكر لجميع القائمين على تنظيم المعرض والعارضين المشاركين متمنيًا التوفيق لهم.



وثمن محافظ الجيزة التعاون والمثمر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالجيزة الذي أسفر عن إقامة العديد من المعارض والمنافذ السلعية بأسعار مخفضة والتي ساهمت في تخفيف العبء عن كاهل الأسر.

ومن جانبهم أشاد المواطنين بجودة المنتجات والسلع المعروضة وبشمول المعرض على كافة السلع والأدوات المدرسية التى يحتاجها الطلاب خلال العام الدراسى.



رافق محافظ الجيزة خلال الافتتاح اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير العام المساعد محمد مرعي رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وأسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والنواب عبدالله غراب، محمد هداية، سرور الصباح، عمرو منير، وائل ناصر، خالد سالم والسيد بلاسي مدير مديرية التموين والدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري ومحمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم وحامد سلامة رئيس حي الطالبية وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

القائمة الكاملة للأسعار بمعرض أهلا مدارس بالجيزة:

وننشر لكم فيما يأتي القائمة الكاملة للأسعار بمعرض أهلا مدارس بالجيزة:

أسعار تنافسية

وأظهرت القائمة أسعارًا تنافسية لعدد من المنتجات، ما يشير إلى سعي المعرض لتقديم عروض جذابة للمواطنين، فعلى سبيل المثال، يتم عرض أرز بيوتي بسعر 22 جنيهًا للكيلو، وسكر معبأ بسعر 27 جنيهًا للكيلو، وإليكم القائمة الكاملة للأسعار:



سكر معبأ ١ كيلو ٢٧ جنية

أرز بيوتي 1 كجم ٢٢ جنيه

أرز ريزو عريض الحبة 5 كجم ١٢٠ جنيه

دقيق السنبلة 1 كجم ١٦ جنيه

دقيق الكوثر إكسترا 1 كجم ١٨ جنيه

زيت خليط ( أنواع ) ٠.٨ لتر ٤٠ جنيه

زيت خليط كوكي ٠.٩ لتر ٤٥ جنيه

زيت خليط ( أنواع ) ١ لتر ٥٠جنيه

زيت بذرة القطن زمزم 1 لتر ٥٧ جنيه

زيت عباد سلاسل 1 لتر ٦٠جنية

زيت ذرة نبع 1 لتر ٨٤ جنيه

سمن نباتي كهرمانة ٧٠٠ جم ٥٢.٥ جنيه

خل طبيعي ( النيل ) ١ لتر ١٠ جنيه

صدور دجاج ساديا ٤٥٠ جم ٦٠ جنيه

أوراك دجاج ساديا ٩٠٠ جم ٩٠ جنيه

دواجن مجمدة 1 كجم ١٣٥ جنيه

صلصة قها ٣٠٠ جم ( ظرف ) ١٣.٥٠ جنيه

عدس معبأ ليبا ٥٠٠ جم ٢٨ جنيه

مكرونة أكاديا ٣٥٠ جم ٧ جنيه

مكرونة الكوثر ٤٠٠ جم ٧.٧٥ جنيه

مكرونة ايزيس 1 كجم ٢٠ جنيه

فول مدمس قها ٢٥٠ جم ١٢ جنيه

مربى في بيتي 1 كجم ٤٨ جنيه

مربى قها أنواع ٣٥٠ جم ٢١ جنيها

شاي بيوتي ٤٠ جم ٦ جنيه

مياه نقاء صغيرة ٣ جنيه

أسعار الأدوات المدرسية



سكتش رسم بسعر 25 جنيهًا

قلم جاف روتو بـ 40 جنيهًا

كشكول سلك كبير بـ 35 جنيهًا

قلم سبورة بـ 5 جنيهات

مسطرة معدنية بـ 7.5 جنيه

لانش بوكس بـ 60 جنيهًا

استيكة بـ 7.5 جنيه

قلم رصاص بـ 15 جنيهًا

كوركتور سن معدن بـ 5 جنيهات

ألوان كبيرة بـ 20 جنيهًا

كراسة رسم صغيرة بـ 10 جنيهات

كراسة رسم كبيرة بـ 20 جنيهًا

دستة قلم جاف بـ 30 جنيهًا

قلم رصاص براية بـ 20 جنيهًا

مقلمة سوسته بـ 10 جنيهات

زمزمية بـ 40 جنيهًا

5 استيكات بـ 10 جنيهات

3 كشاكيل سلك بـ 105 جنيهات

100 ورقة فلو سناب بـ 25 جنيهًا

ألوان خشب بـ 45 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الشنط من ١٢٠ لـ٦٥٠ جنيها

الشروال ١٢٠ جنيها

الجيبة ٢٠٠ جنيه

تيشيرت المدرسة ٧٥ جنيها

كوتشيات من ١٧٥ لـ٢٥٠ جنيها

