الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

بسعر 21 ألف جنيه للمتر،طرح أراض للتخصيص الفوري

وزارة الاسكان،فيتو
وزارة الاسكان،فيتو

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية.

وتطرح بمدينة العبور الجديدة ارض تجاري بمساحة 5820 مترا بسعر 20950 جنيها، وارض تجاري اداري بمساحة 1634 مترا بسعر 20880 جنيها، وارض تجاري اداري بمساحة 8055 مترا بسعر 20235 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 11332 مترا بسعر 21435 جنيها، وارض عمراني مختلط بمساحة 113613 مترا بسعر 5775 جنيها 

طما تطرح ارض تجاري بمساحة 2608 مترات بسعر 21960 جنيها، وارض تعليمي بمساحة 9366 مترا بسعر 7510 جنيهات 

 

وتطرح بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط  أرض بنشاط عمراني متكامل بمساحة 37387 مترًا بسعر 2600 جنيه وأرض تجاري إداري بمساحة 1501 متر بسعر 3890 جنيهًا وأرض طبي بمساحة 3560 مترًا بسعر 2535 جنيهًا. 

[[system-code:ad:autoads]

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

هيئة المجتمعات العمرانية طرح جديد للأراضى الاستثمارية مدينة ناصر الجديدة مدينة العبور الجديدة وزارة الاسكان

الأكثر قراءة

السيطرة على عاصمة الحبشة، الأمهرا تربك آبي أحمد وتقترب من أديس أبابا (فيديو)

بعد طحنها في الخلاط، تفاصيل جديدة بشأن مقتل ملكة جمال سويسرا

رئيس الإذاعة السابق يطالب بمنع إذاعة أغنية "قمر سيدنا النبي"

بعد إخلاء سبيله، أحمد فتوح يصل نادي الزمالك للمشاركة في مران الفريق

إحالة سفاح الغربية إلى محاكمة جنائية عاجلة بتهمة قتل 5 سيدات

أسعار الأدوات المدرسية بـ"أهلا مدارس" في فيصل، اللانش بوكس بـ 60 جنيها (صور)

أول قرار من الاهلي بعد إعلان موعد احتفالية الدوري

"دي طبيعة شغلي ومعملتش حاجة غلط"، الراقصة صوفيا تنكر اتهامها بالتحريض على الفجور

منوعات

المزيد

حيد الجزيل، قرية يمنية من القصص الخيالية فى تاريخ الشرق الأوسط

بعد طحنها في الخلاط، تفاصيل جديدة بشأن مقتل ملكة جمال سويسرا

عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم

للذكرى، حكاية مؤثرة سعودية عانقها دب في موسكو

المزيد

خدمات

المزيد

تباين أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم، والبرتقال يرتفع جنيهين

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في الأسواق

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

أبو المكارم: 3 تحديات رئيسية تواجه الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية

المزيد

انفوجراف

أرقام الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، سعيد بن زيد "بشره النبي بالجنة وضرب بسهمه في بدر"

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأدب مع أهل بيت النبوة وأمهات المؤمنين (فيديو)

شباب حول الرسول، أسامة بن زيد "أصغر قادة الإسلام"

المزيد
الجريدة الرسمية