السوبر الإفريقي على صفيح ساخن، ثنائي الأهلي الجديد يظهر أمام الزمالك، جوميز يجهز الصفقة الجديدة ويعلن التحدي

لا صوت داخل الأهلي والزمالك يعلو فوق مباراة القمة في السوبر الإفريقي والمقرر لها يوم 27 سبتمبر الحالي في الرياض بالسعودية.

جاهزية ثنائي الأهلي الجديد للمباراة الزمالك

وفي هذا الاطار أكد أمير هشام، أن المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر النادي الأهلي، خاض تدريبات استشفائية وهو جاهز لخوض مباراة الزمالك، في السوبر الإفريقي.

وتابع هشام خلال برنامج "+90" على قناة النهار: "أشرف داري مدافع الفريق يخوض برنامج تأهيلي بعد إصابته، وهناك تفاؤل من الجهاز الطبي، بلحاقه بمواجهة السوبر الإفريقي يوم 27 من الشهر الجاري".

وتعرض المغربي أشرف داري مدافع الأهلي للإصابة بجزع في أربطة الكاحل خلال مشاركته مع منتخب بلاده في المعسكر الأخير.

وغاب المدافع الدولي المغربي عن رحلة الأهلي الأخيرة الي كينيا لمواجهة جورماهيا أمس في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الأهلي لتجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة.

نفاد تذاكر مباراة السوبر الأفريقي

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، نفاد تذاكر مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، التي تجمعهما في العاصمة السعودية الرياض يوم 27 سبتمبر الحالي.

وأصدر "كاف" بيانا رسميا، يؤكد خلاله بيع تذاكر السوبر الأفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك في الرياض، في أقل من 24 ساعة من بدء عملية بيعها، مشيرا إلى أن الطلب الكبير على التذاكر يُبرز أهمية واهتمام الجماهير بالمباراة بين العملاقين المصريين.

مخرج عالمي لمباراة السوبر الأفريقي

من ناحية أخرى، كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، آخر الاستعدادات لـمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.

وقال تركي آل الشيخ خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: الاستعدادات الخاصة بمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك تسير على قدم وساق، حيث سيتم توفير المخرج العالمي الذي أخرج نهائي دوري أبطال أوروبا، واستوديوهات كبيرة قبل وبعد المباراة.

طاقم الحكام لمباراة السوبر

وتوصل موقع "البطولة" المغربي، بشكل حصري بالطاقم التحكيمي الذي سيقود المواجهة، والذي عرف حضور المغربي زكرياء برينسي، كمساعد لحكم تقنية الفيديو.

وضم طاقم الحكام كلا من:

معتز الشلماني - حكم ساحة

عطية محمد - مساعد أول

خليل الحساني - مساعد ثاني

عمر عبد القادر - حكما رابعا

توم آبو نخيل - حكم فيديو

زكريا برنسيي - حكم فيديو مساعد

الزمالك يجهز الصفقة الجديدة

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجا تدريبيا خاصا للبولندي ميشالاك المنضم حديثا للفريق الأول من أجل تجهيزه لمباراة الاهلي يوم ٢٧ من شهر سبتمبر الجاري في السوبر الأفريقي.

وينتظم الخماسي الجديد الذي تعاقد معه مسئولو القلعة البيضاء في تدريبات الفريق مساء اليوم.

جوميز يتحدث عن اللقاء

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، إنه يعرف قيمة مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والأهلي التي تقام في السعودية وتركيز جماهير الزمالك على التتويج بهذا اللقب.



وأضاف جوميز في لقاء خاص مع برنامج زملكاوي مع الإعلامي محمد أبو العلا على قناة الزمالك، أن الأهلي فريق قوي ويمتلك بدائل في كل المراكز، لكن الزمالك جاهز بشكل كبير لتلك المواجهة ومرشح للتتويج باللقب.