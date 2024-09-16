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رياضة

كولر يتسلم تقريرا طبيا عن أشرف داري مدافع الأهلي

أشرف داري
أشرف داري

الأهلي، يتسلم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا طبيا شاملا عن حالة المغربي أشرف داري مدافع الأهلي الذي تعرض للإصابة بجزع في أربطة الكاحل خلال مشاركته مع منتخب بلاده في المعسكر الأخير. 

وغاب المدافع الدولي المغربي عن رحلة الأهلي الأخيرة الي كينيا لمواجهة جورماهيا أمس في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الأهلي لتجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة. 

 يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تدريباته دون الحصول على راحة سلبية من التدريبات بعد العودة من كينيا فجر اليوم حيث يتدرب الأهلي في السادسة مساء.

ويخوض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة جورماهيا أمس مرانا استشفائيا على أن يحصل للفريق على راحة سلبية من التدريبات غدا. 

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون خلال الساعات القادمة لبحث استعدادات الفريق لمباراة العودة أمام جورماهيا الكيني في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا المحدد لها السبت المقبل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة العودة أمام جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقناة الناقلة 

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء السبت القادم على ستاد القاهرة الدولى وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية. 

وعرضت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، فيديو لوصول بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة استعدادًا للقاء العودة للمارد الأحمر بعد الفوز أمام جورماهيا الكيني.

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول في الدقيقة 14، وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب بيرسي تاو في الدقيقة 15، وعاد بيرسي تاو وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي بالدقيقة 74.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي وجورماهيا يوم السبت المقبل.

 

 

 

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