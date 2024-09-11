كاف يعلن نفاد تذاكر السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك خلال 24 ساعة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، نفاد تذاكر مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، التي تجمعهما في العاصمة السعودية الرياض يوم 27 سبتمبر الحالي.

وأصدر "كاف" بيانا رسميا، يؤكد خلاله بيع تذاكر السوبر الأفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك في الرياض، في أقل من 24 ساعة من بدء عملية بيعها، مؤكدا أن الطلب الكبير على التذاكر يُبرز أهمية واهتمام الجماهير بالمباراة بين العملاقين المصريين.

من ناحية أخرى، كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، آخر الاستعدادات لـمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.

مخرج عالمي لمباراة السوبر الأفريقي

وقال تركي آل الشيخ خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: الاستعدادات الخاصة بمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك تسير على قدم وساق، حيث سيتم توفير المخرج العالمي الذي أخرج نهائي دوري أبطال أوروبا، واستوديوهات كبيرة قبل وبعد المباراة.



تذاكر مجلس إدارة الأهلي والزمالك

وأكد أن تذاكر مباراة السوبر الإفريقي نفدت مع حصول إدارة الأهلي على 1500 تذكرة وبالمثل إدارة الزمالك على 1500 تذكرة وفقا لخطابات رسمية، معقبا: نحن نتبع السيستم ولا نفرق بين الأهلي والزمالك.



تذاكر رابطتي الأهلي والزمالك قبل مباراة السوبر الإفريقي

وأشار إلى أن "اللي مضمون فيه 1500 تذكرة لرابطة الأهلي و1500 تذكرة لرابطة الزمالك، والأهم خروج المباراة بالشكل الذي يليق بالفريقين".

ولفت تركي الشيخ إلى أنه لدينا مؤتمر في لندن مع رئيس الاتحاد الأفريقي لوضع الرتوش الأخيرة لمباراة السوبر الأفريقي.