القبض علي عامل خردة تحرش بطفلة حال سيرها بأحد الشوارع في المنصورة

ألقت الأجهزة الامنية في الدقهلية بالتنسيق مع مباحث ثان المنصورة القبض علي عامل خردة تحرش بطفلة أثناء سيرها بأحد شوارع المنصورة.

وكانت قد اتهمت ربة منزل في العقد الرابع من عمرها عامل خردة بالتحرش بنجلتها في بداية العقد الثاني من عمرها أثناء سيرها بأحد شوارع المنصورة.

وحضرت لقسم شرطة ثان المنصورة “ نسمة م ف م ح” ٤٠ سنه ربة منزل وبرفقتها نجلتها “ ساندی م ا ف” 11 سنة طالبة بالصف الخامس الابتدائي، وتقيمان منطقة جديلة - دائرة القسم، وابلغت بتضررها من المدعو السعيد مصطفى ج م 21 سنة عامل خردة، ومقيم بذات العنوان، لقيامه بالتحرش وملامسة أجزاء حساسة من جسد نجلها حال سيرهما بأحد الشوارع، بناحية محل إقامتهم.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٠٣٤٩ / ٢٠٢٤ إدارى قسم ثان المنصورة، وجارى العرض على النيابة العامة.



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