الأحد 15 سبتمبر 2024
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صحة الشرقية: متابعة مكثفة لوحدات الأسنان بالمراكز والقرى التابعة

صحة الشرقية, فيتو
صحة الشرقية, فيتو

قال الدكتورخالد أحمد عامر مدير عام إدارة طب الأسنان إنه والفريق المكلف بالعمليات الإشرافية  بالإدارة العامة لطب الأسنان قام بالمرور على  مستشفي الابراهيمية وإدارة الزقازيق الصحية وحدة مشتول القاضي ووحدة منزل الحيان خلال النصف الأول من سبتمبر الحالى.

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توجيهات وزير الصحة والمحافظ 

وأكد أن ذلك يأتي تنفيدا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ونائب رئيس الوزراء  وبتعليمات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية والدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية والتى تقضى باستمرارية متابعة وحدات عيادات طب الأسنان بالشرقية.

شرويدة وكفر أباظة وطهرة حميد 

 هذا بالإضافة إلى حدة شرويدة وحدة كفر أباظة وحدة طهرة حميد الصحية وحدة العصلوجي وعيادة كفر محمد حسين أيضا ومستشفي الصدر بالزقازيق ومستشفي حميات الزقازيق 

إدارة منيا القمح وأبوجماد 

كما زارعامر  والفريق ادارة منيا القمح للشؤون الصحية وحدة بندف وحدة الربعماية وكذلك تم المرور علي ادارة القنايات الصحية وحدة النخاس وإدارة أبو حماد للشؤون الصحية والمركز الطبي ووحدة العباسة الكبري والوحدة الصحية بأبو النور

التأكد من توافر كافة المستلزمات والأدوية 

وذلك للتأكد من انتظام العمل وتوفر جميع المستلزمات والأدوية والتأكد من اتباع أساليب مكافحة العدوي السليمة و  متابعة اعمال الصيانة  وهو مادعا فريق الإشراف إلى أن يقدم  بالشكر لجميع العاملين من الفرق الطبية الذين التزموا بالتواجد بالعيادات.

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الإدارة الصحية بديرب نجم ووحدة أسنان الدميين 

كما تم المرور على الإدارة الصحية بديرب نجم وحدة كراديس ووحدة بهنبا وحدة ابومتنا الصحية كما قام  مسؤول المعامل بالمرور علي معمل اسنان الوحدة الصحية بالدميين  و السماعنة ادارة فاقوس الصحية ومستشفي فاقوس المركزي وذلك ايضا  للتأكد من انتظام العمل وتوفر جميع المستلزمات والأدوية والتأكد من اتباع اساليب مكافحة العدوي السليمة و  متابعة اعمال الصيانة.

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محدة مشتول القاضى مستشفى الابؤاهيمية ادارة الزقازيق الصحية العمليات الاشرافية الدكتور خالد احمد عامر مدير عام طب الاسنان محافظة الشرقية

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