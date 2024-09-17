محافظ الجيزة: توفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بمعرض أهلا مدارس (صور)

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن معرض أهلا مدارس المقام بشارع فيصل، يوفر معروضا كبيرا من السلع الغذائية والألبان واللحوم البلدية الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى المستلزمات المدرسية.

وأكد محافظ الجيزة أن الهدف من إقامة المعرض رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل والتصدي لجشع بعض التجار وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية وكافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ما بين 20 % إلى 30 % عن المعروض بالسوق، وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة في التوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودي الدخل.

وافتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم الثلاثاء معرض ( أهلًا مدارس ) لبيع كافة المستلزمات والأدوات المدرسية بشارع فيصل، وذلك لقرب انطلاق العام الدراسي الجديد.