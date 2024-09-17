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خارج الحدود

حزب الله: استهداف مقر لقوات تابعة للواء جولاني 631 وقصف موقع الراهب

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، استهداف مقر لقوة استطلاع من لواء جولاني 631 في ثكنة راموت نفتالي بأسراب مسيرات وإصابة الأهداف بدقة.

كذلك أكد حزب الله قصف موقع الراهب الإسرائيلي بقذائف المدفعية.

 

العواقب المدمرة على إسرائيل في حال شن حرب على لبنان

وأمس، حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نظيره الإسرائيلي يواف جالانت، من العواقب المدمرة على إسرائيل في حال شنت حربا على لبنان.

وقال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية بات رايدر في بيان: إن أوستن أشار إلى العواقب المدمرة التي قد يخلفها التصعيد الواسع على إسرائيل ولبنان والمنطقة، داعيا إلي ضرورة وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن، وأن إسرائيل يجب أن تمنح المفاوضات الدبلوماسية الوقت لنجاحها.

 

التصعيد بين إسرائيل ولبنان

وقال السكرتير الصحفي للبنتاجون: إن أوستن تحدث الأحد مع جالانت في أعقاب الهجوم الصاروخي الباليستي الذي شنه الحوثيون على تل أبيب ووسط قصف مكثف لحزب الله على شمال إسرائيل في الفترة الأخيرة.

وأبلغ مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، عاموس هوكستين، وزير الدفاع الإسرائيلي، أن الحرب على لبنان لن تعيد أحدا إلى الشمال وأنها ستكون حربا واسعة وطويلة.

وقال جالانت خلال مناقشة أمنية مغلقة جرت ظهر أمس الاثنين في كيريا في تل أبيب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "ليس هناك إمكانية للتوصل إلى تسوية.. هناك خيار واحد فقط.. استخدام القوة الكاملة واستخدام كل قوتنا العسكرية بهدف إعادة سكان الشمال".

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عواقبها مدمرة، وزير الدفاع الأمريكي يحذر إسرائيل من شن حرب على لبنان

 

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