الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريق عقار بجوار معهد القلب في إمبابة

معهد القلب في إمبابة
معهد القلب في إمبابة

وصل فريق من المعمل الجنائي لفحص حريق نشب  داخل عقار سكني مكون من 7 طوابق بمنطقة الكيت كات،  بجوار معهد القلب في دائرة قسم شرطة إمبابة، والذي ترتب عليه إصابة 3 أشخاص بسبب تعرضهم للاختناق وتم نقلهم للمستشفي العام.

ويفحص فريق المعمل الجنائي مكان الحريق للوقوف علي أسبابه وذلك عقب انتهاء رجال المطافئ من عمليات التبريد. 

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق هو حدوث ماس كهربائي في أحد التكييفات الموجودة بالشقق السكنية.
 

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد باندلاع حريق داخل عقار مكون من 7 طوابق بشارع أحمد عرابي بجوار معهد القلب.
 

 

البراءة وحضور الجلسات أهم الشروط، خبير قانوني يكشف متى يحق لـ أحمد فتوح استرداد الكفالة؟

من بدل الرقص لملابس السجون، راقصات خلف القضبان بتهمة التحريض على الفسق والفجور

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المعمل الجنائي بمنطقة الكيت معهد القلب

مواد متعلقة

البراءة وحضور الجلسات أهم الشروط، خبير قانوني يكشف متى يحق لـ أحمد فتوح استرداد الكفالة؟

من بدل الرقص لملابس السجون، راقصات خلف القضبان بتهمة التحريض على الفسق والفجور

لحظة تصادم مقطورتين واشتعال الحريق بإحداهما في الطريق الأوسطي (فيديو وصور)

أبرز المشاهير المتهمين بالقتل الخطأ وتأثيره على حياتهم الفنية والرياضية.. أحمد فتوح يدهس مواطنا تحت تأثير المخدر.. عباس أبو الحسن وعصام صاصا «بالقائمة».. وعقوبات بالحبس تنتظرهم

القبض على سائق أتوبيس النقل الجماعي المتسبب في حادث المنيب (صور)

الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيسين بالطريق السياحي في المنيب (صور)

إصابة 12 شخصا بحادث تصادم أتوبيسين بالطريق السياحي في الجيزة

مصرع شاب وإصابة سيدة في مشاجرة بإمبابة

الأكثر قراءة

السيطرة على عاصمة الحبشة، الأمهرا تربك آبي أحمد وتقترب من أديس أبابا (فيديو)

بعد طحنها في الخلاط، تفاصيل جديدة بشأن مقتل ملكة جمال سويسرا

رئيس الإذاعة السابق يطالب بمنع إذاعة أغنية "قمر سيدنا النبي"

بعد إخلاء سبيله، أحمد فتوح يصل نادي الزمالك للمشاركة في مران الفريق

إحالة سفاح الغربية إلى محاكمة جنائية عاجلة بتهمة قتل 5 سيدات

أول قرار من الاهلي بعد إعلان موعد احتفالية الدوري

أسعار الأدوات المدرسية بـ"أهلا مدارس" في فيصل، اللانش بوكس بـ 60 جنيها (صور)

الملك عبدالله: جاهزون للرد بحسم على أية محاولات للمساس بسيادة الأردن

ads

منوعات

المزيد

حيد الجزيل، قرية يمنية من القصص الخيالية فى تاريخ الشرق الأوسط

بعد طحنها في الخلاط، تفاصيل جديدة بشأن مقتل ملكة جمال سويسرا

عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم

للذكرى، حكاية مؤثرة سعودية عانقها دب في موسكو

المزيد

خدمات

المزيد

تباين أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم، والبرتقال يرتفع جنيهين

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في الأسواق

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

أبو المكارم: 3 تحديات رئيسية تواجه الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية

المزيد

انفوجراف

أرقام الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، سعيد بن زيد "بشره النبي بالجنة وضرب بسهمه في بدر"

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأدب مع أهل بيت النبوة وأمهات المؤمنين (فيديو)

شباب حول الرسول، أسامة بن زيد "أصغر قادة الإسلام"

المزيد
الجريدة الرسمية