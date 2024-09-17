المعمل الجنائي يعاين حريق عقار بجوار معهد القلب في إمبابة

وصل فريق من المعمل الجنائي لفحص حريق نشب داخل عقار سكني مكون من 7 طوابق بمنطقة الكيت كات، بجوار معهد القلب في دائرة قسم شرطة إمبابة، والذي ترتب عليه إصابة 3 أشخاص بسبب تعرضهم للاختناق وتم نقلهم للمستشفي العام.

ويفحص فريق المعمل الجنائي مكان الحريق للوقوف علي أسبابه وذلك عقب انتهاء رجال المطافئ من عمليات التبريد.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق هو حدوث ماس كهربائي في أحد التكييفات الموجودة بالشقق السكنية.



كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد باندلاع حريق داخل عقار مكون من 7 طوابق بشارع أحمد عرابي بجوار معهد القلب.

