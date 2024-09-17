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مجلس مدينة بنها يفوز بدورى المصالح الحكومية والأحياء الشعبية

رياضة القليوبية،
رياضة القليوبية، فيتو

شهد الدكتور وليد فرماوى مدير الشباب والرياضة بالقليوبية، فعاليات ختام  دوري المصالح الحكومية بالقليوبية الذى أطلقته مديرية الشباب والرياضة  «إدارة الرياضة» بحضور الدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية لشئون الرياضة، محمود شعبان معاون المدير العام ومدير المركز الاعلامى، وذلك على ملعب مركز شباب كفر الجزار، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع عدد من الهيئات الحكومية.

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 وسلم مدير الشباب والرياضة بالقليوبية كأس الدورى للمركز الاول فريق مجلس المدينة فى خماسى كرة القدم، والمركز الاول لفريق كاترون المركز الاول فى تنس الطاولة،  والتى أسفرت عن فوز فريق مجلس المدينة على المركز الاول والبريد على المركز الثانى فى خماسى كرة القدم، كما فاز فريق كاترون بنها على المركز الاول وفريق حصل الرى على المركز الثانى فى تنس الطاولة، تختتم فعالياته بحفل توزيع الجوائز وتكريم الفرق الفائزة.

أشاد فرماوى بالمستوى المتميز لفريق كرة القدم  والأداء الجماعى للفرق، مؤكدا على أهمية ممارسة الرياضة وأثرها فى تنمية وبناء العنصر البشرى وتنشيط الصحة العقلية الإيجابية والتطور الإدراكي لكونها الثروة الحقيقية للإنسان، ويهدف الدورى الى تشجيع العاملين على ممارسة الرياضة، لصحة العقل والبدن وتوفير جو من الرفاهية يجعلهم أكثر حماسه على العمل وبذل العطاء، وكذلك توطيد أواصر الصداقة بين العاملين وشغل وقت فراغهم لمزيد من الإنتاج والتقدم.

يأتي تنظيم دوري المصالح الحكومية ضمن خطة الوزارة لتطوير الأنشطة الرياضية على مستوى المجتمع برعاية الدكتور أشرف صبحى وزارة الشباب والرياضة، وإشراك كافة فئات المجتمع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الرياضة، يهدف الدوري إلى تعزيز الروح الرياضية والتعاون بين موظفي المصالح الحكومية، بالإضافة إلى تحفيزهم على اتباع أنماط حياة صحية.

 

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