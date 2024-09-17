وزير الخارجية: لا مجال للتنازل عن قطرة مياه، ونرفض أية إجراءات أحادية تلحق بدولتي المصب

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إنه ناقش مع نظيره المجرى الذي يزور مصر حاليًا، أهمية نفاذ المساعدات إلى داخل السودان، والوقف الفوري لتدفق أي أسلحة إلى داخل السودان.

مناقشة الوضع في منطقة القرن الإفريقي

وأوضح عبد العاطي، خلال كلمته بمؤتمر صحفى مشترك مع نظيره المجرى بيتر سيارتو، اليوم فى القاهرة، أنه تم مناقشة الوضع في منطقة القرن الأفريقي، مُشددًا على وحدة الأراضي الصومالية والرفض الكامل لأي سياسات أحادية تنال من وحدة الصومال.

وركز على أنه تم تناول الأمن المائي المصري، مشددًا على أنه لا تفريط في قطرة مياه إلى مصر لأن ما يرد إلى مصر سنويًا من مياه النيل التي نعتمد عليها كليًا لا يكفي حتى 60% من احتياجاتنا السنوية، لذلك تقوم مصر بإعادة تدوير المياه أكثر من مرة حتى تستطيع سد الفجوة الحالية، بالتالي لا مجال للتنازل عن قطرة مياه واحدة لأنها حتى بالمعدلات الراهنة لا تكفي احتياجنا.

اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد الأثيوبي

وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد الأثيوبى، ورفض أية إجراءات أحادية أو ضرر يلحق بدولتي المصب.