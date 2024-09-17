الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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مبادرة الكشف المبكر للمياه الزرقاء تبدأ فعالياتها من مستشفى رمد دمنهور

مستشفي الرمد بدمنهور،
مستشفي الرمد بدمنهور، فيتو

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل صحة البحيرة  إنه تم اختيار مستشفى رمد دمنهور كواحدة من 5 مستشفيات على مستوى الجمهورية، للبدء فى مبادرة الكشف المبكر للجلوكوما (المياه الزرقاء)، والتي ستنطلق فى القريب العاجل.

 

وتستهدف المبادرة جميع فئات المجتمع وكافة الأعمار، وخاصة كل من هو فوق سن ال40 سنة، كذلك مرضى السكر ومرضى الأمراض المناعية ومرضى حساسية العين المزمنة ومرضى قصر النظر أو طول النظر الشديد ومرضى الصداع المتكرر وغير معروف السبب


وأشاد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بجهود الفريق الطبي بمستشفى الرمد بدمنهور والتى أثمرت عن اختيار المستشفى كواحدة من 5 مستشفيات على مستوى الجمهورية، للبدء فى مبادرة الكشف المبكر للجلوكوما (المياه الزرقاء).


 

وأكد أن ذلك يأتي فى إطار اهتمام الرئيس السيسي بصحة المواطن المصري من خلال اطلاق عدة مبادرات صحية مختلفة، الهدف منها هو تقديم أفضل رعاية صحية لكافة المواطنين، كما أن الدولة تُولى اهتمام كبير بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة فى التخصصات الدقيقة، ويأتي ذلك تحت رعاية  الدكتور  خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية بأعلى جودة لجميع أبناء البحيرة.


 كما أكد الدكتور سامح عبداللطيف وكيل المديرية أن ذلك يأتي في إطار التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة لأهالي البحيرة، وتذليل كافة العقبات أمام الحالات الحرجة والطارئة.

ووجه الشكر لكل من يعمل بمستشفى الرمد بدمنهور لمجهودهم المتميز، ومؤكدا بأن المنظومة الصحية فى مصر بخير،  وأن الهدف الأساسي هو الإرتقاء بخدمة المواطن وتقديم أفضل أداء .

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