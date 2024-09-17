استمرار إقبال مواطني البحيرة على حلاوة المولد (فيديو وصور)
تعد حلاوة المولد من أهم تقاليد المواطنين في ذكرى المولد النبوي الشريف، وشهد سوق حلاوة المولد إقبالًا كبيرا من مواطني محافظة البحيرة، وخاصة من النوع العلف الذي يعد الأشهر طلبا بسبب أسعاره المناسبة وأنواعه المختلفة مثل السودانية والسمسمية والحمصية والفستقية.
إقبال المواطنين على شراء حلاوة المولد
وقال بائع بأحد المحال، إن الإقبال كان كبيرا هذا العام ومازال مستمرا رغم انتهاء ذكرى المولد النبوي الشريف، ويكون بشكل كبير على العلف والنواعم وهي عبارة عن مكسرات مطحونة بإضافة السكر وجوز الهند، كما يوجد إقبال على الجوزية والملبن والقشطة وأيضا حلاوة العنبر وجوز الهند الملون.
أسعار حلاوة المولد بأسواق محافظة البحيرة
كيلو حلاوة مولد مشكل 170 جنيها
كيلو الحمصية 100 جنيه
كيلو السودانية 150 جنيها
كيلو السمسمية 160 جنيها
كيلو الكاجو 600 جنيه
كيلو البندق 600 جنيه
كيلو الملبن 100 جنيه
كيلو ملبن حبل 280 جنيها
تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
وتعود أصول هذا التقليد إلى العصر الفاطمي في مصر، حيث كان الحكام الفاطميون يسعون لإضفاء أجواء احتفالية على مناسباتهم الدينية، فابتكروا صنع الحلويات وتوزيعها على العامة، ومع مرور الزمن، أصبحت هذه الحلويات جزءًا لا يتجزأ من طقوس الاحتفال بالمولد، حيث انتقلت من كونها عادة احتفالية إلى تراث ثقافي شعبي.
وتتنوع أشكال وأنواع "حلاوة المولد"، إلا أن من أبرزها الحلوى المصنوعة من السمسم والفول السوداني والحمص، إضافة إلى القطع المصنوعة من الجيلاتين التي تشكل في هيئة عرائس وأحصنة بألوان زاهية. العروسة والحصان يمثلان جزءًا من ذاكرة المصريين الشعبية، خاصة للأطفال الذين ينتظرون بفارغ الصبر الحصول على "عروسة المولد" أو "حصان المولد".
ومع تطور الزمن، شهدت صناعة "حلاوة المولد" تطورًا ملحوظًا، حيث أصبحت بعض المحلات الفاخرة تقدم أصنافًا مبتكرة تحتوي على مكونات جديدة كالشيكولاتة والفواكه المجففة، ومع ذلك، تظل الأنواع التقليدية هي المفضلة لدى الكثيرين، خاصة في الأحياء الشعبية، حيث ترتبط بذكريات الطفولة وجمال الماضي.
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