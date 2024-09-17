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محافظات

أوقاف البحيرة تنظم احتفالا بالمولد النبوي الشريف (فيديو وصور)

أمسية دينية، فيتو
أمسية دينية، فيتو

نظمت  أوقاف مدينة أبوحمص بمحافظة البحيرة احتفالا بالمولد النبوي الكريم وذلك بحضور عدد من مبتهلي الإذاعة والتليفزيون وسط حضور عدد كبير من المواطنيين الذين تفاعلوا بشكل مؤثر مع الإبتهالات الدينية. 

أوقاف البحيرة تنظم أمسية دينية احتفالا بالمولد النبوي الشريف، فيتو
أوقاف البحيرة تنظم أمسية دينية احتفالا بالمولد النبوي الشريف، فيتو

كما شهد الدكتور حازم الديب - نائب محافظ البحيرة، والدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور الإحتفالية التى نظمتها مديرية الأوقاف بالبحيرة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، والتي أقيمت عقب صلاة المغرب بمسجد التوبة بدمنهور.

 

وكان ذلك بحضور كامل غطاس - السكرتير العام المساعد، والشيخ السيد عبد المجيد - مدير مديرية الأوقاف بالبحيرة، ورئيس مركز ومدينة دمنهور وجمع كبير من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية ورجال الأزهر والأوقاف والوعظ وعدد من مواطني مدينة دمنهور.


 

أوقاف البحيرة تحتفل بمناسبة المولد النبوي الشريف، فيتو
أوقاف البحيرة تحتفل بمناسبة المولد النبوي الشريف، فيتو 

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ كريم الجنبيهي، ثم ألقى وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة كلمة أكد فيها على أهمية الإقتداء بسيرة النبي الكريم وتعاليمه السمحة التي تدعو إلى الرحمة والتسامح والعمل من أجل بناء مجتمع متحاب ومتكاتف، كما دعا إلى استلهام تلك القيم في حياتنا اليومية.

 

ومن جهته، أعرب الدكتور حازم الديب عن سعادته وفخره بالمشاركة في هذه المناسبة الجليلة، مشيرًا إلى أن ذكرى المولد النبوي تحمل دروسًا هامة لنا جميعًا لتطوير المجتمع وتعزيز الروابط الإنسانية.

 

  كما أشار إلى أن الإحتفال بذكرى مولد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) يُعد فرصة لتجديد القيم النبيلة التي أرساها في المجتمع وأن محافظة البحيرة تسعى دائمًا لتعزيز تلك القيم وبناء الإنسان وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 

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