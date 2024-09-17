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محافظ البحيرة تشهد فعاليات مبادرة "شباب يدير شباب YLY" بدمنهور (صور)

محافظ البحيرة، فيتو
محافظ البحيرة، فيتو

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، فعاليات مبادرة "شباب يدير شباب (YLY)"  بمجمع دمنهور الثقافي، وخلال كلمتها أعربت محافظ البحيرة عن سعادتها بالتواجد بين الشباب، معتبرةً إياهم رمز الأمل والطموح. 

وأشادت بدور مبادرة ( YLY ) كنموذج فريد يحتذى به يضم العديد من الشباب الواعد الذي يرغب بقوة في المشاركة المجتمعية.

محافظ البحيرة، فيتو
فعاليات مبادرة “شباب يدير شباب”، فيتو
فعاليات مبادرة “شباب يدير شباب”، فيتو

كما أكدت دورهم المهم في المرحلة المقبلة، خاصةً مع إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية" لبناء الإنسان المصري ودورهم الهام فى إحتفالات المحافظ بعيدها القومي، ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي الذي يوافق التاسع عشر من سبتمبر، ذكرى إنتصار أهالي رشيد على حملة فريزر.

 

وأكدت  عازر على أهمية تمكين الشباب للمساهمة الفعالة في بناء المجتمع، مشيرةً إلى جهود المحافظة في توفير الفرص التدريبية والمبادرات التي تعزز مهاراتهم وتساعدهم في تحقيق طموحاتهم.

 

واشارت على دور الشباب من ذوي القدرات الخاصة بالمبادرة، معبرةً عن تقديرها لإسهاماتهم في تعزيز النجاح وتجديد الأفكار، وأكدت على ثقة الدولة في قدرات الشباب نحو المضي قُدمًا للعمل والإنتاج والإبداع والتطوير بسواعد جيل واعً مستنير.

 

فعاليات مبادرة “شباب يدير شباب”، فيتو

وخلال اللقاء أكدت محافظ البحيرة على الدور الكبير والهادف لهم في ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن كأساس لبناء مجتمع قوي ومتماسك، قائم على تحمل المسؤولية والمساهمة في تنمية المجتمع.


مبادرة شباب يدير شباب بمحافظة البحيرة 

من جانبه، رحب الدكتور إبراهيم خضر - وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، بمحافظ البحيرة وأشار إلى زيادة عدد المشاركين في المبادرة من ٣٠٠٠ شاب منذ إنطلاق المبادرة وحتى العام الماضي إلى ٦٠٠٠ شاب هذا العام. ولفت إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز نشاط الشباب في مختلف الفعاليات.


 

كما استعرض أحمد حسني - مسؤول مبادرة (YLY ) بالبحيرة، خطة المبادرة للموسم السادس،وجهود المبادرة على أرض  محافظة البحيرة فى كافة القطاعات.

 

والجدير أن مبادرة ( YLY ) تركز على تعزيز دور الشباب في المجتمع من خلال تمكينهم من القيادة والمشاركة الفعالة، مع تطوير مهاراتهم في مجالات متنوعة مثل القيادة وريادة الأعمال والابتكار، وتقديم برامج تدريبية وورش عمل لتنمية المهارات الحياتية وتبادل الأفكار والخبرات.

 

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البحيرة محافظ البحيرة دمنهور شباب يدير شباب YLY

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