الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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اقتصاد

مدير مشروع تطوير التجارة: ملتزمون بدعم الجهود المصرية لتنمية الصادرات

رشيد بنجلون، مدير
رشيد بنجلون، مدير مشروع تطويرالتجارة وتنمية الصادرات

 أكد رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر يُعد شريكًا استراتيجيًا في  الملتقى السنوي الأول للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

 

دعم الجهود المصرية لتنمية الصادرات وتيسير التجارة 

وقال: “إننا ملتزمون بدعم الجهود المصرية لتنمية الصادرات وتيسير التجارة من خلال تطوير المفاهيم وتوفير الدعم اللازم للقطاع التجاري لتحقيق النجاح الدائم ويمثل هذا الملتقى فرصة فريدة لتعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والعمل على تحسين بيئة الأعمال والتصدير”.

 

 جاء ذلك خلال فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،  الذى تنظمه الهيئة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD، تحت عنوان "تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير" وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية  ، وعدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية.

مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر

يُذكر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الشركات التي تسعى للتوسع ذات الجاهزية للتصدير من خلال ثلاث مكونات رئيسية وهي تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير.

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المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات الصادرات والورادات مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر

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