الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الغتوري: استكمال مشروع البوليصة الإلكترونية لتقليل زمن ورسوم الإفراج الجمركي

الشحات الغتوري رئيس
الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك

أكد  الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه سيتم استكمال مشروع البوليصة الاليكترونية لتقليل  الفترة الزمنية الإفراج الجمركي وتخفيض رسومه.  

 

 تطبيق الفحص المميكن للمخاطر لخفض مدد الفحص

وأضاف الغتوري: “تم وضع خطة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تستهدف أن يكون لدينا إدارة مخاطر متكاملة، وخلال ديسمبر 2024 سيتم تطبيق الفحص المميكن للمخاطر لخفض مدد الفحص”.

 جاء ذلك خلال فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،  الذى تنظمه الهيئة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD، تحت عنوان “تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير” بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية  ، وعدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية.

وكشف رئيس مصلحة الجمارك عن الاتجاه لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الطيران لتسهيل فحص الطرود البريدية بنظام فحص مختلف يقوم على إدارة المخاطر.

شعبة السيارات تكشف مصير سيارات المعاقين الموجودة في الجمارك

شعبة الذهب تدرس مقترح إعادة تطبيق قرار الإعفاء من الجمارك

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك رئيس مصلحة الجمارك مصلحة الجمارك الجمارك

مواد متعلقة

شعبة السيارات تكشف مصير سيارات المعاقين الموجودة في الجمارك

رئيس مصلحة الجمارك يكشف لـ "فيتو" تفاصيل أزمة سيارات المعاقين والاستيراد الشخصي وحقيقة ما حدث في تراكم البضائع وقضايا الرشوة

الأكثر قراءة

السياحة والآثار تكشف تفاصيل حادث انجراف 3 غواصين من أيرلندا بمرسى علم

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

"بالتوفيق فيما هو قادم"، محمد صلاح يعلق على اعتزال لاعب الأهلي السابق

بزيادة 3 جنيهات، أسعار الدواجن البيضاء تواصل الارتفاع بالأسواق

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حريق مطعم بعابدين

للمعتمرين، أسعار باركود بوابة العمرة المصرية للموسم الجديد

حقيقة تفعيل بصمة للطلاب في المدارس بالعام الدراسي الجديد

خلاف بين جوميز والزمالك بسبب صفقة المدافع

منوعات

المزيد

للذكرى، حكاية مؤثرة سعودية عانقها دب في موسكو

علماء يكتشفون أجساما غامضة تحت سطح المريخ

يوتيبر فيتنامي ينجح في ابتكار يخت طائر من النفايات (فيديو)

بتكلفة 300 ألف دولار، تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 17- 9- 2024 عالميا

بزيادة 3 جنيهات، أسعار الدواجن البيضاء تواصل الارتفاع بالأسواق

استقرار أسعار الأرز المحلى اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في الأسواق

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

5 مليارديرات زادت ثروتهم حتى منتصف سبتمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الضريع هو شجر في النار؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير رؤية الخال في المنام وعلاقتها بقدوم مولود جديد

شباب حول الرسول، الوليد بن الوليد "كفَّنه النبيُّ في ثيابه"

المزيد
الجريدة الرسمية