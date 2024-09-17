الغتوري: استكمال مشروع البوليصة الإلكترونية لتقليل زمن ورسوم الإفراج الجمركي

أكد الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه سيتم استكمال مشروع البوليصة الاليكترونية لتقليل الفترة الزمنية الإفراج الجمركي وتخفيض رسومه.

تطبيق الفحص المميكن للمخاطر لخفض مدد الفحص

وأضاف الغتوري: “تم وضع خطة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تستهدف أن يكون لدينا إدارة مخاطر متكاملة، وخلال ديسمبر 2024 سيتم تطبيق الفحص المميكن للمخاطر لخفض مدد الفحص”.

جاء ذلك خلال فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الذى تنظمه الهيئة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD، تحت عنوان “تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير” بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، وعدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية.

وكشف رئيس مصلحة الجمارك عن الاتجاه لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الطيران لتسهيل فحص الطرود البريدية بنظام فحص مختلف يقوم على إدارة المخاطر.