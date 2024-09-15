الأحد 15 سبتمبر 2024
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اقتصاد

شعبة السيارات تكشف مصير سيارات المعاقين الموجودة في الجمارك

سيارات
سيارات

تسيطر حالة من الغضب على أصحاب ذوي الهمم، بعد إصدار الحكومة المصرية قرارا بوقف استيراد سيارات المعاقين بداية من منتصف مايو حتى الآن، بالرغم من دفع كافة المستحقات المالية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البحث عن مصير سيارات المعاقين داخل السوق المصري.

وفي ذات السياق قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن الحكومة المصرية تجري العديد من التعديلات على قانون السيارات المعاقين، بعد وجود سيارات فارهة بقيمة عالية  خاصة لذوي الهمم، من قبل لجان المرور، يقودها أشخاص غير أصحابها مما أدى إلى وقف استيرادها وحجز الأخرى لحين وضع حد في التزوير.


وأوضح زيتون، أن الدولة تحمي ذوي الهمم من الوقوع في فخ تحويل ملكية السيارات المعاقين بعد انتهاء مدة التي خصصتها الدولة، لافتا إلى أن  هناك لجانا من قبل الشرطة ووزارة التضامن والصحة للتفتيش على مالكي سيارات ذوي الهمم.

وأكد عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، على أن الدولة تجري العديد من الاجتماعات لمناقشة خطوات الإفراج سيارات ذوي الهمم الموجودة في الجمارك، لأن وجود هذه السيارات في الميناء يُزيد من تكلفة السيارة على المشتري، بسبب رسوم وجود السيارة داخل الموانئ.

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