الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير الاستثمار: الحكومة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شامل

المهندس حسن الخطيب
المهندس حسن الخطيب

 أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة المصرية قطعت شوطا كبيرًا في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شامل من خلال تطبيق خارطة طريق اقتصادية تضمنت خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية ضرورية ساهمت في استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي وكذا تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.

 

تهيئة مناخ الاستثمار

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مجال تهيئة مناخ الاستثمار قد ساهمت في جعل مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميا ودوليا، كما ساهمت في تحقيق الاقتصاد المصري لمؤشرات إيجابية تضمنت انخفاض عجز الموازنة وارتفاع الناتج المحلي، وانخفاض نسبة البطالة، وتحسن عجز الميزان التجاري فضلا عن تحقيق ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري.

 

 جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، وذلك بحضور عدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية.

 

 استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

وقال الوزير إن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تمثل محورًا رئيسيًا ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز التجارة الخارجية لمصر تصديرا واستيرادا وتحقيق مستهدفات خطة الوزارة خاصة في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.

 

 

تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين 

 وأضاف «الخطيب» أنه اتساق مع حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تيسير حركة التجارة ورفع المعوقات عن عاتق المُصدر المصري وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة بما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية بين مصر ومختلف الأسواق العالمية.

وتوجه «الخطيب» بالشكر والتقدير لكافة السواعد والكوادر من أبناء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما توجه بالشكر لشركاء النجاح والمنظمات الدولية على دعمها في نقل التكنولوجيا والأفكار الداعمة للتحول للاقتصاد الأخضر، معربا عن أمله في تحقيق أهداف الوطن نحو إحداث نهضة اقتصادية شاملة تنعكس آثارها بالإيجاب على مكانة مصر على خارطة التنافسية العالمية.

 

استقرار مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بالبورصة المصرية

وزير الاستثمار يجري لقاءات مكثفة مع عدد من المسؤولين السعوديين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات الصادرات والواردات الاقتصاد العالمي البنك المركزى المصرى

مواد متعلقة

الرقابة على الصادرات والواردات: دخول أول سوق كربون طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.. واعتماد وحدة التحقق من الشهادات

الرقابة على الصادرات والواردات: اعتماد وحدة التحقق من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية 

الأكثر قراءة

مبلغ ضخم، اتحاد كرة اليد يحرم المنتخب من مكافآت الأولمبياد

قرار عاجل من "تعليم القاهرة" بشأن تنظيم دخول الطلاب ببداية العام الجديد

للمعتمرين، أسعار باركود بوابة العمرة المصرية للموسم الجديد

مصدر طبي: تحسن الحالة الصحية لعامل التحويلة المتهم بحادث الزقازيق واقتياده لقسم الشرطة

أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 في الأسواق

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

التعليم تعلن توزيع منهج العلوم للصف الأول الإعدادي

علاج نهائي لمرض السكر على الأبواب، أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة ويكشف التطورات

منوعات

المزيد

علماء يكتشفون أجساما غامضة تحت سطح المريخ

يوتيبر فيتنامي ينجح في ابتكار يخت طائر من النفايات (فيديو)

بتكلفة 300 ألف دولار، تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة (فيديو)

غضب في البيت الأبيض بسبب منشور ماسك حول عدم محاولة اغتيال بايدن وهاريس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 17- 9- 2024 في الأسواق

أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 في الأسواق

استعدادا للعام الدراسي الجديد، المترو يطرح استمارة الاشتراك في هذه المحطات

المزيد

انفوجراف

اخترع نظاما بدائيا للاتصالات حير العالم.. أسباب فشل إسرائيل في القبض على يحيى السنوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخال في المنام وعلاقتها بقدوم مولود جديد

شباب حول الرسول، الوليد بن الوليد "كفَّنه النبيُّ في ثيابه"

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية