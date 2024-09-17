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رياضة

بعد 14 شهرا، حلمي طولان يعود للتدريب من بوابة الإسماعيلي

حلمي طولان، فيتو
حلمي طولان، فيتو

 نجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن في إتمام اتفاقه مع المدير الفني المخضرم حلمى طولان من أجل تولي تدريب الدراويش خلفا للراحل إيهاب جلال.

ويقود حلمي طولان فريق الإسماعيلي خلال الساعات القادمة استعدادا للموسم الجديد، حيث يعود للتدريب مرة أخرى بعد غياب دام 14 شهرا حيث كان آخر فريق دربه سيراميكا كليوباترا.

ونجح  طولان في إبقاء سيراميكا بالدوري الممتاز موسم 2023 بعدما كان مهددا بالهبوط ثم تم إعلان رحيله في الـ17 من يوليو 2023.

رحيل حلمي طولان عن سيراميكا

 وأعلن حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، في ال17 من يوليو 2023 إقالته من تدريب الفريق، قائلًا:"لم أتقدم باستقالتي من تدريب سيراميكا، وتم إبلاغي بقرار الإقالة بشكل رسمي"

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وأنهى نادي سيراميكا كليوباترا، بطولة الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 64 موسم 2023 بالمركز الـ 13 برصيد 37 نقطة، كما وصل الفريق إلى نهائي كأس الرابطة، تحت قيادة طولان.

 

حلمي طولان مديرا فنيا للإسماعيلي

 وجار الاتفاق بين مجلس الإسماعيلى وطولان على أعضاء الجهاز الفني المعاون له على أن يتواجد محمد صلاح أبو جريشة فى الجهاز المعاون لطولان.

وقرر مسئولو نادى الإسماعيلى تأجيل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد بسبب وفاة الراحل إيهاب جلال خلال الأيام الماضية ولحين الاستقرار على المدير الفني الجديد.

يذكر أن على أبو جريشة رئيس قطاع الكرة بالنادى الإسماعيلى ونائبه عماد سليمان تقدما باعتذار لمجلس إدارة الدراويش عن عدم الاستمرار مع الفريق فى الموسم الجديد.

ويأتى قرار أبو جريشة وسليمان بسبب رغبتهما فى الابتعاد عن الأجواء الكروية بعد فترة طويلة من العمل داخل الإسماعيلى.

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