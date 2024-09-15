عبد الله إيهاب جلال يتلقى العزاء في والده بسرادق الإسماعيلي (فيديو وصور)

تلقى عبد الله ابن الراحل الكابتن إيهاب جلال عزاء والده بسرادق العزاء الذي أقيم في منطقة الملاعب المفتوحة بالنادي الإسماعيلي بمدينة الإسماعيلية.

وحضر اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، إلى سرادق عزاء الراحل الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي لتقديم واجب العزاء في الفقيد.

جانب من العزاء، فيتو

جانب من العزاء، فيتو

جانب من العزاء، فيتو

المهندس نصر أبو الحسن يستقبل محافظ الإسماعيلية

حيث كان في استقباله المهندس نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي، وأعضاء مجلس الإدارة.

وشهدت منطقة الملاعب المفتوحة فى محافظة الإسماعيلية قبل قليل، من مساء اليوم الأحد مراسم عزاء الراحل الكابتن إيهاب جلال، والذى يقيمه النادي الإسماعيلي في منطقة الملاعب المفتوحة.

أبرز الحضور خلال مراسم عزاء إيهاب جلال

وكان على رأس الحضور كل من المهندس نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي، أعضاء مجلس إدارة النادي.

عزاء للراحل إيهاب جلال

وكان قد أقيم مساء يوم الجمعة عزاء المدير الفني السابق للإسماعيلي ومنتخب مصر إيهاب جلال بمسجد القوات المسلحة في منطقة النزهة.

وشهد العزاء حضور نجوم الرياضة في مقدمتهم: محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي، وعبد الحميد بسيوني، وأحمد الشيخ، وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وعصام الحضري.

وتُوفِّي المدير الفني السابق للإسماعيلي ومنتخب مصر، إيهاب جلال يوم الأربعاء الماضي بعد معاناة مع المرض عن عمر ناهز 57 عامًا.



وكان إيهاب جلال تعرض لوعكة صحية، خلال الأيام الماضية بداية من يوم 1 سبتمبر الجاري، نقل على إثرها إلى المستشفى، وكشفت الفحوصات الطبية تعرضه لجلطة.

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