لبحث زيادة الموارد، أشرف صبحي يلتقي رؤساء أندية الإسماعيلي والمنصورة ومنتخب السويس

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع المهندس نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي، والعميد محمد بسيوني رئيس نادي المنصورة، وأسامة الموشي رئيس نادي منتخب السويس، وذلك لبحث سبل زيادة الموارد المالية بتلك الأندية والبحث عن حلول غير تقليدية لزيادة الموارد المالية لها.

ونوه الدكتور أشرف صبحي علي دور وزارة الشباب والرياضة نحو تهيئة الأجواء والمناخ المناسب لتطوير واستقرار المنظومة الرياضية بصفة عامة والهيئات والأندية المصرية ذات الطابع الجماهيري بصفة خاصة والتي تتمتع بتاريخ كبير وذات شعبية جماهيرية كبيرة.

أشرف صبحي يلتقي رؤساء الإسماعيلي والمنصورة ومنتخب السويس

وركز صبحي علي ضرورة إيجاد آليات وخطط نحو تطوير الموارد المالية داخل تلك الأندية خلال الفترات المقبلة والتي تسهم في تقدم واستمرارية تلك الأندية سواء علي مستوي المنافسات الرياضية بمختلف الألعاب أو ما تقدمة تلك الأندية من الدور الاجتماعي الكبير للأسرة المصرية من خلال مشاركة تلك الأسر في الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية داخل تلك الأندية.



أشرف صبحي يلتقي رؤساء الإسماعيلي والمنصورة ومنتخب السويس

وزير الرياضة يناقش ترتيبات استضافة بطولة العالم للبادل

والتقى صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع المهندس خالد الشواربي رئيس نادي نيو جيزة لبحث الترتيبات المتعلقة باستضافة مصر لبطولة العالم للبادل.

ونوه الدكتور أشرف صبحي إلى أن استضافة مصر لهذا الحدث الهام والذي يعد من اعلي البطولات من حيث المستوى والتي ينظمها الاتحاد الدولي للبادل وهي تعد جزء مكمل من بطولة العالم للبادل، مؤكدا التعاون مع الجميع من أجل مصلحة والارتقاء بالرياضة المصرية على مختلف المستويات والألعاب.

كما تناول اللقاء الاتفاق على إقامة عمل مؤتمر صحفي للبطولة نهاية شهر سبتمبر الجاري على أن تقام القرعة بالمتحف المصرية الجديد خلال شهر أكتوبر المقبل ويقام على هامش القرعة مباراة استعراضية على هامش اقامة قرعة البطولة لتصبح أول بطولة رياضية يستضيف قرعتها المتحف المصري الجديد.

يذكر أن بطولة العالم للبادل تقام بالتعاون مع الاتحاد المصري للبادل في الفترة من 20 حتي 26 أكتوبر بمشاركة العديد من دول العالم.