تموين الشرقية: ضبط 11 طن ملح غير صالح للاستهلاك بالصالحية الجديدة
قامت حملة من إدارة تموين الصالحية الجديدة التابعة لمحافظة الشرقية، وذلك برئاسة نشأت عبدالله مدير الإدارة بضبط مصنع بدون ترخيص بالصالحية الجديدة يقوم باستخدام ملح سياحات مخصص للأغراض الصناعية وإعادة طحنه وتعبئته وبيعه في الأسواق.
الخطر الداهم على الصحة العامة للمواطنين
وهو ما يسبب خطرا داهما على الصحة العامة للمواطنين ومحظور استخدامه كملح طعام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة وتم تحرير محضر رقم 3118 جنح الصالحية الجديدة.
المحافظ يكلف وكيل وزارة التموين
وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد كلف المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهازحماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.
تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة
وجاء ذلك بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.