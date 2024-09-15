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محافظات

تموين الشرقية: ضبط 11 طن ملح غير صالح للاستهلاك بالصالحية الجديدة

تموين الشرقية
تموين الشرقية

 قامت حملة من إدارة تموين الصالحية الجديدة التابعة لمحافظة الشرقية، وذلك برئاسة نشأت عبدالله مدير الإدارة بضبط مصنع بدون ترخيص بالصالحية الجديدة يقوم باستخدام ملح سياحات مخصص للأغراض الصناعية وإعادة طحنه وتعبئته وبيعه في الأسواق.

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الخطر الداهم على الصحة العامة للمواطنين 

وهو ما يسبب خطرا داهما على الصحة العامة للمواطنين ومحظور استخدامه كملح طعام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة وتم تحرير محضر رقم 3118 جنح الصالحية الجديدة.

المحافظ يكلف وكيل وزارة التموين 

وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد كلف المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهازحماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء. 

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تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة 

وجاء ذلك بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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الاغراض الصناعية ملح سياحات بدون ترخيص الصالحية الجديدة اعادة طحنه وتعبئته بيعه فى الاسواق نشأت عبدالله مدير ادارة تموين الصالحية

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