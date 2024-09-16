تموين الشرقية: ضبط 12 طن مخصبات و250 كيلو لحوم مجهولة المصدر

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة

مخصبات مجهولة المصدر ببلبيس

وقامت حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة من تموين قطاع الجنوب برئاسة عاطف عراقي حسن وأحمد حسين المفتش بالقطاع بمركز بلبيس والقرى التابعة له لمرور على المحال التجارية وأسفرت ضبط 12 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر بمخزن أسمدة بقرية النوبة بلبيس، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 17348 جنح بلبيس والحرز تحت إذن تصرف النيابة العامة.

كما تم ضبط 12 كرتونة لحوم مجمدة بإجمالي وزن 250 كجم مجهولة المصدر بثلاجة مجمدات بقرية الشيخ عيسى ببلبيس وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 17349 جنح بلبيس

تحرير 5 محاضر تموينية

وتم تحرير 3 محاضر حيال تجار تموينيين لعدم ممارسة النشاط المنوط بهم وهو صرف المقرارات التموينية المدعمة من قِبل الدولة للمواطنين وكذلك تحرير 2 محضر جنح بلبيس لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع.