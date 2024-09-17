محافظ أسيوط يشدد على فصل منطقة الإنشاءات بمدرسة عزبة سرور عن الفناء لسلامة التلاميذ

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط جولة تفقدية لمدرسة عزبة سرور الابتدائية الجديدة بمركز البداري، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/2025، ورافقه المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس بهاء أبو النجا نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون الفنية رئيس قسم المشروعات بالشركة والدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة البداري.

مراعاة الاشتراطات الفنية في تنفيذ الإنشاءات بالمدرسة

وتفقد المحافظ؛ أعمال الإنشاءات التي تتم بفناء المدرسة عن طريق هيئة الأبنية التعليمية ووجه المحافظ بضرورة سرعة الإنتهاء من تلك الأعمال في أسرع وقت ممكن ومراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ مشددًا على إنشاء سور من الخشب لفصل منطقة الإنشاءات عن فناء المدرسة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب خلال العام الدراسي.

وحرص محافظ أسيوط على تفقد الفصول الدراسية واطمأن على كثافة الطلاب بالصفوف المختلفة عن طريق الكشوف التي تم إعدادها، واستمع المحافظ إلى شرح من مدير المدرسة بأعمال الصيانة بالمدرسة والتي سوف تشمل دورات المياه ودهانات وأعمال أخرى على أن يتم تنفيذها خلال إجازة نصف العام.



وشدد محافظ أسيوط على إنهاء كافة التجهيزات لاستقبال الطلاب بكافة المدارس على مستوى المراكز والمدن والأحياء والقرى بتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات وإزالة الإشغالات والمرافق من المناطق المحيطة بالمدارس والطرق المؤدية إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية فضلًا عن التأكيد على سلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ والانتهاء من أعمال الطلاء وصيانة دورات المياه بالمدارس حرصًا على صحة وسلامة وراحة الطلاب والعاملين بها وتهيئة بيئة تعليمية صحية ونظيفة مؤكدًا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام استقبال عام درسي جديد في أجواء هادئة وخدمات متوفرة خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بملف التعليم وفقًا لرؤية مصر 2030.