الخميس 12 سبتمبر 2024
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محافظ أسيوط يسلم 400 شنطة مدرسية للطلاب الأولى بالرعاية بمركز البداري (صور)

محافظ أسيوط يسلم
محافظ أسيوط يسلم الشنط المدرسية، فيتو

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، تسليم 400 شنطة مدرسية للطلاب الأولى بالرعاية بمدرسة الايمان الإعدادية بنات بمركز البدارى بمساهمة من النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب، وذلك بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد 2024/2025 والمساعدة في مواجهة أعباء المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور، النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب، ومحمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة البدارى والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية، والقس عزريا فهمى كاهن كنيسة الأنبا شنوده بالبدارى، وأمانى ممتاز مديرة مدرسة الأيمان الإعدادية بنات بالبدارى.

حيث بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري وترديد الحضور للنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم إلقاء كلمات شعر وعروض فنية لطلاب المدرسة.

محافظ أسيوط يهنأ الحضور بالمولد النبوي الشريف 

وهنأ المحافظ جميع الحضور بمناسبة المولد النبوي الشريف والعام الدراسي الجديد مشيدًا بجهود جميع القائمين على تلك المشاركة المجتمعية التي تؤكد مدى أهمية وضرورة تفعيل دور المشاركة المجتمعية جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية من أجل تحقيق التنمية المنشودة والنهوض بالمجتمع. 

وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في دعم الأسر الأكثر احتياجا في كافة المناسبات والفعاليات وخاصة فعاليات توفير الأدوات والحقائب المدرسية للأطفال بالمجان قبل بداية العام الدراسي للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية.   

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ومن جانبها وجهت النائبة نشوى رائف الشكر لمحافظ أسيوط لدعمه ورعايته لكافة الأنشطة والفعاليات التي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية وفي نهاية الاحتفالية قام المحافظ والنائبة نشوى رائف بتوزيع الشنط المدرسية الطلاب بمختلف المراحل الدراسية وسط فرحة وسعادة من الأطفال الحضور وأولياء الأمور. 

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