حملات نظافة وإصلاح أعمدة الكهرباء بالإبراهيمية في الشرقية

أكد عمرو مصطفى رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية أنه تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالحفاظ على المظهر الجمالي والحضارى للمراكز والمدن والأحياء تم اليوم إستكمال أعمال حملات منظومة النظافة بالوردية الصباحية داخل نطاق المدينة.

رفع كفاءة الميادين العامة والشوارع الرئيسية

شملت الحملة رفع كفاءة المداخل الرئيسية للمدينة ورفع كفاءة الميادين العامة والشوارع الرئيسية والفرعية بالإضافة إلى التأكيد على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة إعادة صياغة النظافة بعموم الوحدات والقرى الام ورفع القمامة منها والذهاب بها إلى المقلب الوسيط .

استخدام معدات الحملة الميكانيكية

كما تابع مصطفى مع محمد أبو زيد ورأفت الشوادفى نائبا رئيس المركز مهام قسم تحسين البيئة من أعمال منظومة النظافة حيث تم رفع تراكمات القمامه من مختلف الشوارع الرئيسية والفرعية ومداخل المدينة بواسطة معدات الحملة الميكانيكية وذلك سعيًا نحو بيئة صحية نظيفه ومظهر حضارى وجمالى لمركز ومدينة الإبراهيمية.

متابعة النظافة والكهرباء بالوحدات المحلية

كما قام فريق تحسين البيئة والكهرباء بمتابعة النظافة فى الوحدات المحلية وتوابعها وايضا تم المرورعلى اعمدة الانارة للتاكد من عدم وجود وصلات كهربائية نازله قد تؤدى الى الصعق فى حالة وجود ماس كهربائى

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