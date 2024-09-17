الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات نظافة وإصلاح أعمدة الكهرباء بالإبراهيمية في الشرقية

حملات نظافة واصلاح
حملات نظافة واصلاح اعمدة الكهرباء بالابراهيمية في الشرقية

أكد عمرو مصطفى رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية  أنه تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالحفاظ على المظهر الجمالي والحضارى للمراكز والمدن والأحياء تم اليوم إستكمال أعمال حملات منظومة النظافة بالوردية الصباحية  داخل نطاق المدينة. 

رئيس مدينة الابراهيمية بالشرقية يتفقد بالوعات المياه والتصالحات بالمركز التكنولوجى

رفع كفاءة الميادين العامة والشوارع الرئيسية 

شملت الحملة رفع كفاءة المداخل الرئيسية للمدينة ورفع كفاءة الميادين العامة والشوارع الرئيسية والفرعية بالإضافة إلى التأكيد على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة إعادة صياغة النظافة بعموم الوحدات والقرى الام ورفع القمامة منها والذهاب بها إلى المقلب الوسيط  .

 استخدام معدات الحملة الميكانيكية 

كما تابع مصطفى  مع محمد أبو زيد  ورأفت الشوادفى نائبا رئيس المركز    مهام قسم تحسين البيئة من أعمال منظومة النظافة حيث تم  رفع تراكمات القمامه من مختلف الشوارع الرئيسية والفرعية ومداخل المدينة بواسطة معدات الحملة الميكانيكية وذلك سعيًا نحو بيئة صحية نظيفه ومظهر حضارى وجمالى لمركز ومدينة الإبراهيمية.

حملة نظافة شاملة في الإبراهيمية بالشرقية

متابعة النظافة والكهرباء بالوحدات المحلية 

كما قام فريق تحسين البيئة والكهرباء بمتابعة النظافة فى الوحدات المحلية وتوابعها وايضا تم المرورعلى اعمدة الانارة للتاكد من عدم وجود وصلات كهربائية  نازله  قد تؤدى الى الصعق فى حالة وجود ماس كهربائى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

عمرو مصطفي رئيس مركز ومدينة الابراهيمية محافظة الشرقية الخفاط على المظهر الحضاري المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية الوردية الصباحية المدن والاحياء

مواد متعلقة

رئيس مدينة الابراهيمية بالشرقية يتفقد بالوعات المياه والتصالحات بالمركز التكنولوجى

حملة نظافة شاملة في الإبراهيمية بالشرقية

تكثيف أعمال النظافة والتجميل بمركز الإبراهيمية في الشرقية

رئيس مركز الإبراهيمية في الشرقية يوجه بسرعة الانتهاء من الملفات الحيوية

الأكثر قراءة

السياحة والآثار تكشف تفاصيل حادث انجراف 3 غواصين من أيرلندا بمرسى علم

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

"بالتوفيق فيما هو قادم"، محمد صلاح يعلق على اعتزال لاعب الأهلي السابق

بزيادة 3 جنيهات، أسعار الدواجن البيضاء تواصل الارتفاع بالأسواق

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حريق مطعم بعابدين

للمعتمرين، أسعار باركود بوابة العمرة المصرية للموسم الجديد

حقيقة تفعيل بصمة للطلاب في المدارس بالعام الدراسي الجديد

"أم الصابرين".. حادث قطاري الشرقية والمرض يخطفان من الحاجة عزة 4 أبناء وحفيدة.. وتتلقى العزاء والدعم من السيدة انتصار السيسي وتركي آل الشيخ (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

للذكرى، حكاية مؤثرة سعودية عانقها دب في موسكو

علماء يكتشفون أجساما غامضة تحت سطح المريخ

يوتيبر فيتنامي ينجح في ابتكار يخت طائر من النفايات (فيديو)

بتكلفة 300 ألف دولار، تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 17- 9- 2024 عالميا

بزيادة 3 جنيهات، أسعار الدواجن البيضاء تواصل الارتفاع بالأسواق

استقرار أسعار الأرز المحلى اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في الأسواق

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

5 مليارديرات زادت ثروتهم حتى منتصف سبتمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الضريع هو شجر في النار؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير رؤية الخال في المنام وعلاقتها بقدوم مولود جديد

شباب حول الرسول، الوليد بن الوليد "كفَّنه النبيُّ في ثيابه"

المزيد
الجريدة الرسمية