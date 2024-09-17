تجديد حبس مالك محل دواجن بتهمة الشروع في قتل جاره بالهرم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس مالك محل دواجن بتهمة الشروع في قتل جاره، بسبب القمامة في الهرم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم جار المجني عليه، ويمتلك محل دواجن، ونشب بينهما خلاف بسبب إلقاء المتهم مخلفات المحل بماسورة الصرف الصحي، نشبت بينهما خلافات وتطورت لمشاجرة، ودفعت مالك محل الدواجن للاعتداء علي جاره بسلاح أبيض.

شرع في قتل جاره بالجيزة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نقل مالك محل أدوات صحية إلى المستشفى، مصابا نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث إلى أن المتهم بارتكاب الجريمة، جار المجني عليه، ويمتلك محل دواجن، ونشب بينهما خلاف بسبب إلقاء المتهم مخلفات المحل بماسورة الصرف الصحي، مما دفع الأخير للاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.