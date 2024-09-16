مصرع طفل دهسته سيارة في الدقهلية
لقى طفل في العقد الأول من عمره مصرعه دهسا تحت عجلات سيارة أثناء سيره بقرية الصفا التابعة لمركز تمى الأمديد قرى الدقهلية.
تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع طفل بقرية الصفا التابعة لمركز تمى الأمديد.
وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن الطفل يدعى أحمد حمدى عبد العزيز 8 أعوام مقيم قرية الصفا التابعة لمركز تمى الأمديد حيث أصيب باشتباه كسر بالفقرات العنقية ولقى مصرعه على الفور.
وتم نقل الطفل إلى مستشفى تمى الأمديد وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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