تقديم الخدمات الطبية لـ1600 مواطن خلال قافلتين بمركز المنشاة في سوهاج

نظمت مديرية الصحة والسكان بسوهاج قافلتين طبيتين بوحدتي العمايدة والخنانسة غرب التابعين لمركز المنشاة بسوهاج.

تقديم الخدمات الطبية 1600 مواطن خلال قافلتين بمركز المنشاة بسوهاج

وأُقيمت كل قافلة على مدار يومين وتم خلال القافلتين إجراء الكشف وتقديم العلاج بالمجان إلى 1615 مواطنا تحت قيادة الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج وإشراف الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج ضمن خطة وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بأنه تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج للمرضى في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجراحة والعظام وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلي قيام القافلة بعمل العديد من الإجراءات الطبية المتنوعة بين التحاليل المعملية والأشعة السينية وندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية أن خطة القوافل الطبية تغطي القري والنجوع الأكثر احتياجا للخدمات الطبية بجميع أرجاء المحافظة.



ومن جانبها أوضحت الدكتورة سحر عواجة منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بسوهاج، يتم وفق خطة وزارة الصحة تقدم خدماتها بالمجان.