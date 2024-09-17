ضبط 70 كيلو لحمة فاسدة خلال حملة تموينية بطما فى سوهاج

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة طما بالتنسيق مع مكتب سلامة الأغذية حملة مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية.

الحملة تسفر عن ضبط لحوم وتوابل ومخللات منتهية الصلاحية

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد ١٥٠ كيلو توابل مختلفة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وعدد ٢٥ كيلو طحينة غير صالحة وعدد ٧٠ كيلو لحمة مفرومة وعدد ٥٠ كيلو سجق وعدد ١٠ كيلو جنيهات وعدد ٨ كيلو مخلل منتهية الصلاحية وعدد ٢٥ كيلو منتجات لحوم وعدد ٢٠ كيلو أغذية مختلفة، بالإضافة إلى تحرير عدد ٢٠ محضر عدم حمل شهادة صحية ونظافة.



يأتى ذلك فى إطار تنفيذ تعليمات الوزارة بالمتابعة المستمرة للحفاظ على صحة المواطنين، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.