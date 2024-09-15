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اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف عن إنفاق الدولة رقما كبيرا في دعم الصادرات

صادرات، فيتو
صادرات، فيتو

قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: إن هناك مجموعة من الإجراءات بدأت الدولة اتباعها من أجل زيادة حجم الصادرات المصرية في الفترة المقبلة.

25 مليار جنيه دعما للصادرات

وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن دعم الصادرات تجاوز 25 مليار جنيه، بالإضافة إلى التسهيلات الخاصة بالضرائب الخاصة بالمصدرين، وتسهيل عملية الاستيراد الخاصة بالسلع الاستراتيجية.

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مستهدف الدولة من زيادة الصادرات 

ونوه إلى أن الدولة تستهدف الوصول بحجم صادرات 100 مليار دولار، مؤكدًا أن حجم الصادرات في عام 2023، تجاوز الـ52 مليار دولار، وهذا رقم جيد.

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دعم الصادرات حجم الصادرات المصرية مستهدف الصادرات اخبار الاقتصاد قناة اكسترا نيوز

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