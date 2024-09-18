خطوات ضبط الموظف متعاطي المخدرات وفقا للقانون

حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021 ضوابط إجراء تحليل المخدرات للموظفين وفي ضوئها يعاقب الموظف متعاطي المخدرات وتحدد آليات ضبطه.

ضوابط كشف الموظف متعاطي المخدرات

1.إجراء تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات تابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

2. حالة ثبوت إيجابية التحليل يتم تحريز العينة.

3. عند ثبوت إيجابية العينة يتم اطلاع الموظف على النتيجة والحصول على توقيعه وأخطار جهة العمل.

.يتم إيقاف إجراءات شغل الوظيفة بالنسبة للمرشح، أو إيقاف العامل لمدة لا تزيد على 3 أشهر.

5. استمرار إيقاف الموظف لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أو تقرير الطب الشرعى.

6. إخطار جهة العمل بالنتيجة في غضون 10 أيام من تاريخ وصول.

7. عند ثبوت إيجابية نتيجة العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.

8.إنهاء الخدمة للموظف المتهرب من إجراء التحليل إذا ثبت حضوره في مستندات الحضور والانصراف.

9. الجهات المختصة بإجراء التحليل وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

10. يتحمل صندوق مكافحة الإدمان التكاليف المالية للتحاليل الاستدلالية والتوكيدية.

خطورة تعاطي المخدرات

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية برز تعاطي المخدرات كمساهم كبير في العجز والوفاة على حد سواء في القارتين الإمريكيتين.

وسُجّلت زيادة في عدد الوفيات الناجمة عن اضطرابات تعاطي المخدرات في الفترة بين عامي 2000 و2019 وهما الإقليماون الوحيدان اللذان يمثل فيهما اضطراب تعاطي المخدرات أحد العوامل العشرة الأولى المساهمة في خسارة سنوات الحياة الصحية بسبب الوفيات المبكرة والعجز، في حين لا يحتل تعاطي المخدرات أحد المراكز الـ25 الأولى في أي من الأقاليم الأخرى.

وتعاطي المخدرات، هي تعاطي عقار ما بكميات كبيرة أو بوسائل مضرة للفرد والآخرين، وتمثل إساءة استخدام المواد إحدى أشكال اضطراب تعاطي المخدرات.

يُستخدم العديد من التعريفات المختلفة لتعاطي المخدرات في سياقات الصحة العامة، والطب والعدالة الجنائية، ويظهر الفرد السلوك المعادي للمجتمع في بعض الحالات عندما يكون تحت تأثير المخدرات، وقد تحدث تغييرات طويلة الأمد في شخصية الأفراد نتيجة تعاطي المخدرات بالإضافة إلى الضرر المحتمل على الصعيد الجسمي والاجتماعي والنفسي، يؤدي تعاطي بعض العقاقير إلى عقوبات جنائية، لكن تختلف هذه العقوبات بشكل كبير بالاعتماد على الولاية القضائية المحلية.