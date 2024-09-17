الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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رئيس مدينة الزقازيق يناقش مع رؤساء الوحدات المحلية معدلات تنفيذ المشروعات الجارية

اجتماع شعبان أبوالفتوح
اجتماع شعبان أبوالفتوح مع رؤساءالوحدات المحلية، فيتو

شدد شعبان أبو الفتوح  رئيس مركز ومدينة الزقازيق على  ضرورة العمل بروح الفريق والتعاون والتكامل مع كافة الجهات المعنية لسرعة إنجاز الملفات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها مشددا على الارتقاء بكافة الخدمات المؤداة لأبناء المحافظة

جهود مكثفة لأعمال النظافة بمركز الزقازيق

 

اجتماع مع رؤساء الوحدات المحلية 

واجري رئيس المركز  أجتماع مع رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المركز وبحضوراحمد طنطاوى نائب رئيس المركز ومنى فاروق مدير المركز التكنولوجى برئاسة المركز لتنظيم العمل ومناقشة الملفات الهامة حيث تم مناقشة  نسب إنجاز كافة الملفات الرئـيـسيـة الهامة وملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء 

منع التعديات على  الاراضى الزراعية 

 كما تم مناقشة التعامل بكل حزم وتطبيق القانون لمنع التعديات علي الأراضي الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني وإزالتها في المهد والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها ذلك كله   خلال الاجتماع.

موقف المتغيرات المكانية 

 كما ناقش رئيس المدينة موقف المتغيرات المكانية واستخراج شهادة البيانات بالمراكز التكنولوجية للتصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023 م.

 طالب رؤساء الوحدات بانجاز الملفات الرئيسية 

طالب رئيس مركز ومدينة الزقازيق  رؤساء الوحدات المحلية بإنجاز كافة الملفات الرئيسية الهامة وتولي إهتمامًا كبيرًا بإنهاء ملفي تـقـنـين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وكذلك على الوحدات ان تفرض سيطرتها لمنع التعديات علي الأراضي الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني وإزالتها في المهد والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها.

رفع كفاءة الحملة الميكانيكية 

أكد رئيس المركز  على ضرورة رفع كفاءة الحملات الميكانيكية بكل الوحدات مع إجراء أعمال الصيانة العاجلة للمعدات المستخدمة لضمان صلاحيتها للعمل وإستمرارها لأطول فترة ممكنه، والمرور الدوري وتشكيل فرق عمل تعمل على مدار اليوم لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات ورفع الأتربة والسفوحة من على جانبي الطرق السريعة مع إعادة ترميم القطاعات المتهالكة بالطرق السريعة والداخلية والحواجز الخرسانية ورفع كفاءتها تجنبًا لوقوع حوادث وإستمرار إجراء أعمال الصيانة العاجلة لأعمدة الكهرباء بالطرق العامة، فضلًا عن رفع نزلات الكهرباء المخالفة وإلزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة واتخاذ كافةالإجراءات القانونية حيال المخالفين.

لضم البيانات لملف التحقيق، السكك الحديدية تعلن الانتهاء من تفريغ الصندوق الأسود لقطاري الزقازيق

موقف الإعلانات وتحصيل الرسوم 

كما ناقش ابوالفتوح  موقف الإعلانات وتحصيل الإيرادات بالوحدات المجلية، وذلك للتعرف على نسب الإنجاز في هذه الملفات الهامة، وضرورة إسراع الخطى في التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مؤكدا على مقولة محافظ الشرقية - انه لن يسمح لأحد بمخالفةالقانون".

 

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شعبان ابوالفتوح رئيس مركز الزقازيق المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية العمل بروح الفريق التعون والتكامل الجهات المعنية سرعة انجاز الملفات

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