لضم البيانات لملف التحقيق، السكك الحديدية تعلن الانتهاء من تفريغ الصندوق الأسود لقطاري الزقازيق

انتهت الهيئة القومية للسكك الحديد، بالتعاون مع فريق من الخبراء من تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين لقطاري الشرقية، لضم بياناتهما لملف التحقيقات الخاصة بحادث التصادم.

حادث تصادم قطار الشرقية

وكانت الهيئة القومية للسكك الحديدية والجهات الأمنية قررت التحفظ على جهاز التحكم واي تي سي والصندوق الأسود لقطاري الشرقية المتصادمين.

وأكدت أنه سيتم تفريغ بيانات الحادث خلال الساعات القادمة لتحديد الأسباب الكامنة وراء حادث تصادم القطارين الذي وقع أمس.

التفاصيل الكاملة لحادث قطاري الشرقية

شهدت منطقة الكوبري الجديد في محافظة الشرقية أمس السبت حادث تصادم قطارين أحدهما قادم من الصالحية إلى بلبيس وآخر قادم من المنصورة، وكان من المفترض أن يقوم عامل التحويلة، بتحويل مسار أحد القطارين لكن حدث الخطأ فوقع الحادث، ما أدى إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة 38 آخرين.

وعلى الفور توجه رجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث لإنقاذ المصابين وانتشال جثامين الضحايا ورفع حطام القطارين، كما دفعت وزارة الصحة بـ 39 سيارة إسعاف لنقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث.

ووصل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إلى موقع حادث تصادم القطارين لمتابعة أعمال إنقاذ المواطنين.

وأجرت "فيتو" بثا مباشرا لتغطية، حادث تصادم القطارين بمحافظة الشرقية، والذى وقع بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق.

وقال محمد حسن أحد المصابين فى حادث قطاري الزقازيق محافظة الشرقية: “إن القطار الذي يستقله قام بتهدئة السرعة، حيث وصل المكان في موعده المعتاد ليتفاجأ الجميع باصطدام القطار القادم من الجانب الآخر، مشيرا إلى أن عامل التحويلة أخطأ نظرا لدخول القطار الثاني مسار الأول فاصطدما وجها لوجه.. الحمد لله إن ربنا كتب لي عمر جديد ورجعت لأهلي سالما”.

ارتطام شديد.. شهود عيان يروون تفاصيل الحادث

وقال شهود عيان لفيتو، إنهم سمعوا صوت ارتطام شديد، ما جعلهم يهرعون إلى مكان الواقعة أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق، حيث سارع الأهالي في الاتصال بالنجدة ووجه آخرون استغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لمحاولة إنقاذ الضحايا بينما انشغل البعض الآخر في إسعاف المصابين وسط تحركات مستمرة من رجال الإسعاف لمساعدة الناجين.

وأضافوا: جميع الركاب صدموا بصوت مرتفع للغاية ثم غبار شديد، حيث تعالت صرخات الركاب وسط حالة كبيرة من الخوف الشديد ونزل جميع الركاب من القطار فور توقفه، لافتا إلى أن عشرات الركاب قفزوا من القطار قبل لحظات من وقوع الكارثة مما أدى لإصابة بعضهم بكسور وجروح بمناطق متفرقة من الجسد.