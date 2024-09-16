محافظ أسيوط يتابع إنشاء منظومة إطفاء ذاتي لمستشفى الإيمان العام

قام اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بجولة تفقد خلالها مستشفى الإيمان العام بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط، للاطمئنان على سير العمل وصحة المرضى وذلك فى إطار جولاته الميدانية لمتابعة القطاع الصحى لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والنهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

محافظ أسيوط يتفقد قسم الطوارئ والعمليات ووحدة الأطفال المبتسرين بمستشفى الإيمان

تفقد محافظ أسيوط الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفى ومنها قسم الاستقبال العام حيث اطلع على عدد الحالات المترددة في النوبتجية المسائية والتي بلغت 120 حالة مرضية كما تفقد قسم الطوارئ والأقسام الداخلي والعمليات ووحدة الأطفال المبتسرين التي تضم 30 حضانة وجميعها تعمل بكفاءة ووحدة الكلى الصناعي التي تضم 37 جهاز غسيل كلوي ووجه بالتخلص من النفايات الخطرة أولا بأول وتفقد أيضا صيدلية المستشفى واطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة كافية وصرفها للحالات المرضية وتقديم خدمة طبية لائقة لهم.



كما تابع أعمال إنشاء شبكة الإطفاء الذاتي التي يتم تركيبها بجميع طوابق المستشفى للحماية من أية حرائق - لا قدر الله - مشددًا علي ضرورة تكثيف العمل للانتهاء من تنفيذها طبقًا للجدول الزمني المحدد.

واستمع المحافظ لعدد من المرضى والمترددين، مكلفًا مدير المستشفى بتقديم التسهيلات للمرضي في الحصول علي الخدمة الطبية موجهًا الأطقم الطبية ببذل المزيد من الجهود للنهوض بقطاع الصحة والاهتمام براحة المرضى وتوفير كافة الإمكانيات وتسخير الطاقات لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية المميزة للمواطنين.



وأشار أبوالنصر إلى أن هذه الجولات تأتي في إطار متابعته سير العمل بالمنشآت الطبية، والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والوقوف على أي تحديات قد تواجه العمل لتذليلها مؤكدًا أن النهوض بالقطاع الصحي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة حيث تواصل الدولة جهودها لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين.