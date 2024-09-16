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محافظات

تنظيم ندوات توعوية للمزارعين في أسيوط عن خطورة الحرق المكشوف

ندوات للتوعية بخطورة
ندوات للتوعية بخطورة الحرق المكشوف، فيتو

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على أهمية تكثيف حملات التوعية للمزارعين بالقرى والمراكز وتعريفهم بمخاطر عملية الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والمعروفة بظاهرة "السحابة السوداء" تزامنًا مع موسم حصاد محصول الذرة للحد من نوبات تلوث الهواء الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية وتشجيع المزارعين على الاستفادة من هذه المخلفات اقتصاديًا من خلال إعادة تدويرها وتحويلها لسماد عضوي "كمبوست" وأعلاف عضوية للحيوانات "سيلاج".

وكان محافظ أسيوط قد أصدر توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة وإدارات البيئة بالمراكز والمخلفات الصلبة بالوحدات المحلية ومديرية الزراعة والجمعيات الزراعية وتنفيذ ندوات توعوية للمزراعين لتعريفهم بالمخاطر الناتجة عن الحرق والفوائد التي تعود على البيئة من تدويره والاستفادة منه، والتركيز على الدور التوعوي من خلال "الوحدات المحلية، والصحية، والجمعيات الزراعية، ومراكز الشباب، والمساجد" وغيرها من المواقع الخدمية، لتوعية المواطنين بالحفاظ على البيئة، ومكافحة السحابة السوداء وتشجيع المواطنين نحو الاستفادة إعادة تدويرها.

محافظ أسيوط يبحث خطط مواجهة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية

منها الحرق المكشوف، 3 محظورات في قانون تنظيم إدارة المخلفات

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح بتنظيم ندوة توعوية للمزارعين لمناقشة الحرق المكشوف وتأثيره على البيئة والصحة العامة للمواطنين ومناقشة الدورة الزراعية وعدم استهلاك الأراضي والتأثير عليها بالحرق المكشوف لأن ذلك مضر بالطبيعة فضلًا عن تعريفهم بطرق التخلص الآمن والاستفادة من المخلفات الزراعية بإعادة تدويرها بفرمها وتحويلها إلي سماد عضوي "كمبوست" وأعلاف عضوية للحيوانات "سيلاج" وتعريفهم بوجود مفارم في الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية ويمكنهم استخدامها بأجر رمزي فضلًا عن التشديد على تنفيذ العقوبات التي يتعرض لها المخالف الذي يقوم بعملية حرق المخلفات طبقًا للقانون وذلك بالتنسيق ومشاركة رئيس الوحدة المحلية بعرب مطير وبحضور مسئولي البيئة والمخلفات الصلبة بالفتح ومسئول المتابعة بالمركز ورؤساء الجمعيات الزراعية وكبار المزارعين بدائرة بالمركز.

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