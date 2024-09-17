الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق السنطة البلد

محافظ الغربية يتابع
محافظ الغربية يتابع بدء رصف طبقة الأسفلت بطريق السنطة البلد

 تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أعمال فرد طبقة الأسفلت بطريق السنطة البلد بطول 450 مترا وعرض 8 أمتار.

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 وأكد محافظ الغربية  استمرار رصف عدد من الشوارع الحيوية والمهمة بمدينة السنطة لتخفيف الاختناقات المرورية، مشيرا إلى حرص المحافظة على تطوير مركز ومدينة السنطة قلعة زراعة العنب وصناعة الزبيب ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المرورية.

 

محافظ الغربية يكرم محمد المنياوي بطل ذهبية العالم لرفع الأثقال البارالمبية

 استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء أمس، البطل محمد المنياوي الحاصل على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال في الألعاب البارالمبية باريس 2024،

جاء ذلك بحضور يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية وأسرة اللاعب في وسط أجواء من الفخر والاعتزاز والفرح

وكرم محافظ الغربية البطل مهديا له شهادة تقدير ودرع المحافظة تكريمًا لمجهوده الذي بذله والذي تكلل بتحقيق الميدالية الذهبية مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعبر عن إرادة حقيقية وعزيمة منقطعة النظير لكل من يريد أن يرفع اسم مصر عاليا لافتًا إلى أن الإعاقة لن تمنع اللاعب من ممارسة الرياضة وأداء التدريبات اللازمة لتحقيق البطولات وحصد الميداليات ورفع اسم البلاد وعزف السلام الوطني لمصر أمام جميع دول العالم.

ومن جانبه أعرب اللاعب عن سعادته لاستقبال المحافظ له وتكريمه ليمثل له قوة دفع حقيقية لمواصلة الانتصارات والفوز بالميداليات الذهبية ورفع اسم مصر عاليًا.

 

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