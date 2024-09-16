محافظ الغربية يكرم محمد المنياوي بطل ذهبية العالم لرفع الأثقال البارالمبية

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم، البطل محمد المنياوي الحاصل على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال في الألعاب البارالمبية باريس 2024،

جاء ذلك بحضور يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية وأسرة اللاعب في وسط أجواء من الفخر والاعتزاز والفرح.

وكرم محافظ الغربية البطل مهديا له شهادة تقدير ودرع المحافظة تكريمًا لمجهوده الذي بذله والذي تكلل بتحقيق الميدالية الذهبية مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعبر عن إرادة حقيقية وعزيمة منقطعة النظير لكل من يريد أن يرفع اسم مصر عاليا لافتًا إلى أن الإعاقة لن تمنع اللاعب من ممارسة الرياضة وأداء التدريبات اللازمة لتحقيق البطولات وحصد الميداليات ورفع اسم البلاد وعزف السلام الوطني لمصر أمام جميع دول العالم.

ومن جانبه أعرب اللاعب عن سعادته لاستقبال المحافظ له وتكريمه ليمثل له قوة دفع حقيقية لمواصلة الانتصارات والفوز بالميداليات الذهبية ورفع اسم مصر عاليًا.