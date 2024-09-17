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رياضة

لاعبان يتقاسمان الصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد الجولة الرابعة

ترتيب هدافي الدوري
ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد الجولة الرابعة

 ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، يتقاسم ماركوس تورام مهاجم إنتر ميلان وماتيو ريتيجي مهاجم أتلانتا صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، ولكل منهما 4 أهداف بعد نهاية الجولة الرابعة.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد الجولة الرابعة

1- ماركوس تورام انتر ميلان 4 أهداف
1- ماتيو ريتيجي أتلانتا 4 أهداف
2- فلوران توفين أودينيزي 3 أهداف
2- فالنتين كاستيلانوس لاتسيو 3 أهداف
3- مويس كين فيورنتينا هدفان
3- كاسبير تينجستيدت هيلاس فيرونا هدفان
3- بولايي ديا لاتسيو هدفان
3- كريستيان بوليسيتش ميلان هدفان
3- لورينزو لوكا أودينيزي هدفان
3- روميلو لوكاكو نابولي هدفان
3- باتريك كوتروني كومو هدفان
3- دوشان فلاهوفيتش يوفنتوس هدفان
3- خفيشا كفاراتسخيليا نابولي هدفان
3- إيمانويل جياسي إمبولي هدفان
3- يوان بوني بارما هدفان
3- جيوفاني دي لورينزو نابولي هدفان 

وكانت منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي شهدت فوز لاتسيو على هيلاس فيرونا بهدفين لهدف، وتعادل يوفنتوس مع إمبولي بدون أهداف، وفوز ميلان على فينيزيا بأربعة أهداف دون رد.
 

كما سقط روما في فخ التعادل الإيجابي مع جنوى بهدف لمثله، في الجولة نفسها، وإنتر ميلان مع مونزا بهدف لمثله.


وحقق أودينيزي فوزا صعبًا على بارما، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتواجد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ترتيب الدوري الإيطالي عقب الجولة الرابعة


1- أودينيزي، 10 نقاط.

2- نابولي، 9 نقاط.

3- إنتر ميلان، 8 نقاط.

4- يوفنتوس، 8 نقاط.

5- تورينو، 8 نقاط.

6- لاتسيو، 7 نقاط.

7- هيلاس فيرونا، 6 نقاط.

8- إمبولي، 6 نقاط.

9- أتالانتا، 6 نقاط.

10- ميلان، 5 نقاط.

11- جنوى، 5 نقاط.

12- بارما، 4 نقاط.

13- ليتشي، 4 نقاط.

14- فيورنتينا، 3 نقاط.

15- مونزا، 3 نقاط.

16- روما، 3 نقاط.

17- بولونيا، 3 نقاط.

18- كومو، نقطتان.

19- كالياري، نقطتان.

20- فينيزيا، نقطة.

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