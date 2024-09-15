تحت أنظار سعود عبد الحميد، روما يتعادل مع جنوي 1-1 بالدوري الإيطالي

تعادل فريق روما بقيادة مدربه دي روسي مع نظيره جنوي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لويجي فيراريس “ماراتسي”، بمنافسات الدوري الايطالي اليوم الأحد.

تقدم روما عن طريق أرتيم دوفبيك في الدقيقة 37 فيما تعادل لـ جنوي اللاعب كوني دي وينتر في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

تشكيل روما ضد جنوى

وتواجد سعود عبد الحميد لاعب المنتخب السعودي على دكة بدلاء روما في مباراة اليوم ولم يشارك خلال اللقاء.

وجاء تشكيل روما الأساسي لمواجهة جنوى على النحو التالي:

سفيلار – مانشيني – نديكا – أنجلينو – ساليما يكريس – كوني – كريستانتي – بيسيلي – الشعراوي – دوفبيك – ديبالا.