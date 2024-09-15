تحت أنظار سعود عبد الحميد، روما يتعادل مع جنوي 1-1 بالدوري الإيطالي
تعادل فريق روما بقيادة مدربه دي روسي مع نظيره جنوي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لويجي فيراريس “ماراتسي”، بمنافسات الدوري الايطالي اليوم الأحد.
تقدم روما عن طريق أرتيم دوفبيك في الدقيقة 37 فيما تعادل لـ جنوي اللاعب كوني دي وينتر في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.
تشكيل روما ضد جنوى
وتواجد سعود عبد الحميد لاعب المنتخب السعودي على دكة بدلاء روما في مباراة اليوم ولم يشارك خلال اللقاء.
وجاء تشكيل روما الأساسي لمواجهة جنوى على النحو التالي:
سفيلار – مانشيني – نديكا – أنجلينو – ساليما يكريس – كوني – كريستانتي – بيسيلي – الشعراوي – دوفبيك – ديبالا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.